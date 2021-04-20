Аэропорт «Домодедово» начал выдавать желтый паспорт вакцинации на английском языке

В "Домодедово" началась выдача паспортов вакцинации по стандартам Всемирной организации здравоохранения. Фото: пресс-служба "Домодедово"

В столичном аэропорте «Домодедово» с 20 апреля 2021 года началась выдача паспортов вакцинации по стандартам Всемирной организации здравоохранения.

- Это международное свидетельство о вакцинации и профилактике. Документ заполняется на русском и английском языках. Для его получения необходимо лично обратиться в медпункт, предъявить сертификат о вакцинации, зарегистрированный на портале государственных услуг РФ, а также российский и заграничный паспорта, - рассказали в пресс-службе аэропорта «Домодедово».

Напомним, что с марта в «Домодедово» стали предоставлять сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19 (можно оформить за 1000 рублей), а с 20 апреля в медико-санитарной части аэропорта стали выдавать новый тип документа - желтый паспорт вакцинации (пока стоимость услуги не обозначена).

- Сертификаты международного образца о вакцинации от COVID-19 мы предоставляем на русском, английском, немецком и французском языках, паспорт вакцинации - на русском и английском языках, - рассказали в пресс-службе «Домодедово».

В чем принципиальная разница этих документов? Сертификат международного образца – это перевод сертификата о вакцинации, который получают в России все, кто сделал вакцину. А паспорт вакцинации - документ ВОЗ, который был разработан в 1969 году в соответствии с Международными медико-санитарными правилами для внесения данных о вакцинации против желтой лихорадки. Какой же документ важнее? В компаниях туроператоров говорят, что страны могут ввести разный набор документов и справок для въезда и лучше узнавать предварительно, какой именно документ оформить.

В свою очередь, главврач аэропорта «Домодедово» считает, что часто летающим путешественникам больше подойдет паспорт вакцинации, куда можно внести данные о всех прививках, не только от коронавируса.

- Этот документ является уже привычным для иностранных государств, – сказал главный врач аэропорта «Домодедово» Сергей Махнев.

Как получить паспорт вакцинации?

- лично обратиться в медпункт,

- предъявить сертификат о вакцинации, зарегистрированный на портале государственных услуг РФ,

- предъявить российский и заграничный паспорта.

Кстати

Сделать вакцину можно на территории аэропорта – здесь есть пункт вакцинации от COVID-19. Сделать бесплатную прививку можно без предварительной записи по будням с 9.00 до 16.00. Прививочный пункт находится в зоне прилета российских авиалиний на втором этаже пассажирского терминала.