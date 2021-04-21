Велокурьеры Яндекс.Еды и Лавки прошли тренинг ГИБДД

В Москве стартовал велосезон. Событию рады не только владельцы экотранспорта, но и курьеры. Выполнять заказы на двухколесном можно быстрее и не так утомительно. По всему городу мы каждый день видим доставщиков в желтых ветровках, которые сотрудничают с сервисами Яндекс.Лавка и Яндекс.Еда. Курьеры спешат по улицам на самокатах и велосипедах.

Сервисы неоднократно подчеркивали, как важна безопасность пешеходов и курьеров-партнеров. 20 апреля Яндекс собрал московских доставщиков на мастер-класс. Проводили его представители группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД. Это особый отряд дорожной полиции, который занимается просвещением.

Инспектор Екатерина Ширина впервые пришла выступать перед такой аудиторией. Обычно уроки проходят в школах и разных госведомствах. Здесь — крупнейшая российская IT компания пригласила людей в форме напомнить велокурьерам об особенностях ПДД для велосипедистов.

Водительские права есть не у всех ребят. Поэтому начинают с базовых правил.

— Мы детям всегда говорим, что пешеходный переход — нужно проходить как?

— Пешком! — бодро отвечали взрослые парни и девушки.

— По городу велосипедист движется в крайнем ряду проезжей части. Он такой же участник движения, как автомобилисты и мотоциклисты. Не забывайте, что на тротуарах нужно спешиваться, — напоминает лектор.

Настало время вопросов. Курьеры показали, что не просто пришли посидеть. Тема их действительно волнует.

— Как мне ехать на участке с круговым движением?

— По МКАД можно на велосипеде двигаться?

— Куда наклеить светоотражающие полоски, чтобы меня было видно в темноте?

Под занавес разбор сложных ситуаций даже перешел в дискуссию. Например, как ехать по Кутузовскому проспекту, если машины несутся там до 100 км/час? Ведь это некомфортно человеку на велосипеде.

Интересовались курьеры и более сложными темами: не первый год говорят, что в законодательстве не учтены электрические самокаты и прочий электротранспорт. Популярность его растет и работники доставки интересуются этим с профессиональной точки зрения.

После лекции курьерам предложили закрепить материал с помощью интерактивного теста.

Сами сервисы тоже активно занимаются велопросвещением, ведь для курьеров велосезон длится круглый год. Руководитель направления транспортной безопасности Яндекс.Лавки и Еды Анна Кузьмина рассказала:

— У нас несколько форматов обучения. Когда курьер приходит первый раз в хаб, ждет в очереди на подключение, он смотрит рекомендации для велосипедистов на экранах. Дальше проходит обучение на планшете. Там более подробно разбираются правила дорожного движения: проезд перекрестков, правила поворота, движение по пешеходным зонам и в ночное время. После обучения есть обязательное тестирование. Памятки вешаем на складах Яндекс.Лавки, а разные ситуации регулярно разбираем в чатах с курьерами.

Глеб Воробьев уже год сотрудничает с сервисом Яндекс.Еда — молодой человек доставляет продукты из московских супермаркетов.

— Работаю на велосипеде. Хотя до того, как стал курьером своего байка не было. Автомобильное движение в Москве интенсивное. В разгар пандемии было необычно и удобно перемещаться по пустому городу. Сейчас, конечно, транспорт вновь вернулся на дороги. Нужно всегда быть внимательным. Всем курьерам на смартфон регулярно приходят напоминания о правилах дорожного движения. Вот пригласили на очный урок — не пожалел, что приехал.

Сотрудничество с ГИБДД обещают сделать постоянным, подобные тренинги могут пройти и в других городах, где работают Яндекс.Еда и Лавка.