Андрей Андреев, адвокат, общественный деятель, председатель совета Московской коллегии адвокатов ABG Partners: Малому бизнесу прописана налоговая реструктуризация

Андрей Андреев. Фото: Пресс-служба ABG Partners

Безусловно, очень важно, что вопросы поддержки и защиты всех сегментов предпринимательства остаются стратегически важными направлениями развития России на ближайшую перспективу. Особенно в текущих условиях. Но ключевое - открыты вопросы о направлениях выхода из пандемического кризиса, эффект от которого каждый предприниматель ощутил на себе довольно остро. Представители пострадавших отраслей до сих пор продолжают обращаться с просьбами о дополнительной помощи. Приоритетным этот блок вопросов остается в сфере малого и среднего предпринимательства.

Спрос не восстановился

Напомню, что еще в начале февраля, согласно исследованию аппарата уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, которое проводилось среди руководителей и владельцев 5 тыс. компаний всех регионов страны, к закрытию готовилась почти каждая десятая компания.

Сегодня, как и в разгар пандемии год назад, бизнес в основном страдает от низкого спроса, который пока не восстановился до уровня докризисных показателей почти у 60% опрошенных.

Вынуждены будут закрыть бизнес. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В прошлом году государство приняло несколько пакетов поддержки бизнеса: мораторий на плановые проверки малых предпринимателей, налоговые каникулы и отсрочка по страховым взносам, программа льготных кредитов под 2% для предпринимателей и др. Предполагалось, что это поможет отраслям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Но, несмотря на то что, по оценкам экспертов, властям удалось смягчить экономический спад, полностью решить проблемы предпринимателей не получилось.

Кроме того, собственникам бизнеса не удалось воспользоваться всеми гарантиями. Например, мы помним ситуации с теми же льготными кредитами, оформить которые было практически невозможно.