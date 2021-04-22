Андрей Воробьёв. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

«Очень много заботы о каждом человеке. Президент коснулся буквально всех категорий: и тех, кто собирает ребенка в 1-й класс, и семей, которым тяжело, - сказал Андрей Воробьёв. - Акцент очень важный, и очевидно, что это нам руководство к действию. Выделяются большие ресурсы, и наша задача - губернаторов - сделать так, чтобы все работало на местах. Президент дал нам дополнительные возможности, это освободит ресурсы на дальнейшее благоустройство, строительство школ. Инфраструктурные облигации для нас имеют принципиальное значение - мы можем продолжать строить развязки, разгружать дороги. В Московской области много исторических и культурных мест, рекреационных территорий. Здесь отдыхает огромное количество жителей нашего и других регионов. Поэтому все должно быть чисто, красиво и безопасно», - подчеркнул Андрей Воробьёв.