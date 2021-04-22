Прилучный перевоплотился в летчика Девятаева

Павел Прилучный в роли Михаила Девятаева.

Картину о подвиге Михаила Девятаева режиссер Тимур Бекмамбетов и российский коммуникационный бренд-конструктор BY готовят ко Дню Победы. А накануне премьеры Прилучный и Бекмабетов представят картину «Девятаев» в Екатеринбурге на закрытом показе для «акул пера». На закрытом показе будет присутствовать сын легендарного летчика Александр Девятаев.

В основу картины лег дерзкий и невероятно смелый побег летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева из немецкого плена, который стал в прямом смысле полетом из ада. События фильма разворачиваются летом 44 года.

Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик-истребитель Михаила Девятаева попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор - вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье - побег. Но с засекреченного острова, где идут испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь - на аэродроме стоит новейший вражеский бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха на борту. Улететь - и совершить самый дерзкий побег в военной истории.

Главные роли в картине сыграли Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Лысенков и другие.

В соцсетях уже появились первые кадры со съемочной площадки фильма и трейлер. На фото Павла Прилучного не узнать. Лихой «мажор» в гимнастерке и без гламурной прически действительно выглядит, как портретная копия знаменитого летчика-героя. О том, как проходили съемки картины и что было сложным в работе над ролью «КП» расскажет сам Павел Прилучный. Наши корреспонденты будут вести трансляцию с закрытого показа «Девятаева» в Инстаграме «Светской хроники КП».