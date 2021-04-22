Певица Дайнеко против пумы: жители Кунцева требуют запретить прогулки дикой кошки

Хищника завел 32-летний Сергей Татаринцев Фото: Андрей АБРАМОВ

Необычные проблемы обычных людей: жители района Кунцево в Москве боятся пумы. Хищника завел 34-летний Сергей Татаринцев. Он живет в одном из микрорайонов вдоль Можайского шоссе. С ним в однокомнатной квартире пума по кличке Геркулес. На прогулку хозяин водит ее в парк у спорткомплекса «Кунцево».

Часть жителей не рада необычному соседству. На их сторону встала певица Виктория Дайнеко. Другие соседи поддерживают Сергея и уверены, что пума безопасна.

ДОГОВОР

Житель пятиэтажки по улице Гжатская Иван Ненахов вспоминает: пуму в своем дворе впервые увидел два года назад. Тогда она была котенком.

— Сначала значения не придали. Думали — прикольно! Потом пума подросла (сейчас она весит 60 кг — прим.авт.).Мне стал жаловаться сосед, что сталкивается с кошкой на лестничной клетке, боится. Сергей водит ее на поводке впереди себя, без намордника, — рассказал москвич корреспонденту kp.ru.

Иван показывает видео. Прошлым летом его супруга с трехлетним сыном гуляли в природном заказнике неподалеку. Там встретили соседа с пумой.

— Хозяин разрешил погладить кошку. Пума побежала на моего сына, преследовала пару метров и треснула ребенка лапой. Без когтей, но сын испугался, заплакал. Владелец никак не среагировал.

После этого Иван позвонил хозяину животного. Договорились, что с пумой тот будет гулять с 23:00 до 7:00 — когда на улице нет детей. Собеседник говорит, что уговор исполнялся почти год. Но пару недель назад снова стал выводить ее днем.

Жители района Кунцево в Москве боятся пумы Фото: Андрей АБРАМОВ

ЗВЕЗДА ПОШЛА В СУД

— Владелец пумы открыто заявил, что договоренность о ночных прогулках больше не действует. Меня это не устроило. Я обошел жильцов окрестных домов. Меня поддержали 60% жителей, я собрал их данные для коллективной жалобы в органы. 30% жителей не было дома и 10% положительно относятся к пуме, — продолжает Иван Ненахов.

К истории подключилась певица Виктория Дайнеко. Звезда рассказала в своем инстаграме, что ей пожаловались несколько жильцов. Сама она живет через пару кварталов от парка, где гуляют с пумой. Но говорит, что приходит в зеленую зону со своим ребенком.

Певица Виктория Дайнеко хочет защитить жителей Кунцева от пумы Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На звонок корреспондента «КП» дива не ответила. Ее представитель сообщил, что Виктория сейчас в суде как раз по поводу ситуации с пумой. Но все подробности сообщит прессе через несколько дней в том самом парке. Возможно, звезда подала иск к владельцу пумы.

На стороне недовольных жителей правозащитник Екатерина Рейферт:

— Мы наблюдаем не трепетную любовь к питомцу, а открытый вызов обществу, публичный и асоциальный, — говорит она в интервью kp.ru. — Владелец пумы ведет себя не просто дерзко, а неадекватно, предпринимая сомнительные попытки подстройки закона под себя. Забывая о том, что закон стоит на страже общества, а не отдельного Сергея Татаринцева. Дикий зверь на детских площадках законом не предусмотрен. Да и само животное в однокомнатной квартире — разве не издевательство? — транслирует собеседница позицию соседей.

Ответа на свое обращение в прокуратуру люди пока не получили.

— Мы не против пумы, не просим ее переселять. Мы хотим, чтобы учли и наши интересы, нашу безопасность. Важно не допустить трагедии. Если он будет выводить пуму в наморднике, упаковывать лапы, чтобы она не могла ударить когтем, пусть остается и гуляет. Но хозяин на это не пойдет, — уверен сосед Иван Ненахов.

«БОТИНКИ ДЛЯ ПУМЫ? ДАВАЙТЕ ЕЩЕ ПЛАЩ ОДЕНЕМ»

Пуму Сергей купил до принятия закона об «Ответственном обращении с животными». С 1 января 2020 года в квартирах нельзя держать диких зверей. Но питомцев, которые завели до этого срока, разрешили оставить.

Геркулес родился в пензенском зоопарке. Перед продажей Сергею провели собеседование-экзамен про то, как правильно ухаживать за кошкой. У пумы — проблемы с почками. Поэтому она не может жить в вольере на улице.

Владелец уверен: питомец никогда не охотился, всегда в достатке получает корм дома. Значит опасности для окружающих не представляет.

Пуму Сергей купил до принятия закона об «Ответственном обращении с животными» Фото: Андрей АБРАМОВ

— Последние дни меня подкарауливают журналисты с камерами у дома, не дают пройти, провоцируют. А потом выпускают сюжеты перемонитрованные, — сетует Сергей Татаринцев в беседе с kp.ru. — В парке, где гуляю с пумой, я никогда не видел Вику Дайнеко. Вместе с адвокатом она приходит туда, чтобы сняться в сюжете.

Хозяин пумы говорит, что вопреки жалобам соседей, ни одно из правоохранительных ведомств не реагирует на обращения.

— Потому что я ничего не нарушаю! Намордник должны носить только опасные породы собак из особого перечня. У меня кошка. Они требуют, чтобы Геркулес ходил в ботинках на лапах — это же смешно! Еще давайте плащ ему кожаный оденем.

СОБАКОВОДЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ

По словам хозяина пумы, повышенное внимание к нему связано с серией видео в соцсетях. 13 апреля Сергей водил Геркулеса в ветклинику — на стрижку когтей. Прохожие наделали кадров и постепенно выкладывают их. Так складывается ощущение, будто пума гуляет по району каждое утро.

— Вообще я планирую и днем выводить Геркулеса. Последний год выходили только ночью, у пумы развилась боязнь солнечного света. А он живой — ему нужен свет! При этом я не вожу его гулять ранним утром или вечером, когда много людей. Не хочу никого провоцировать.

На стороне Сергея местные собаководы. Каждый день несколько десятков владельцев собак встречают мужчину и его питомца в том самом парке у ФОК «Кунцево».

— Геркулес всегда спокойно себя ведет, у него есть друзья среди наших собак. Они с ним играют, он реагирует спокойно. Мы тоже пуму не боимся, — рассказывают корреспонденту «Комсомолки» другие соседи.

Ранее сайт kp.ru уже писал про Геркулеса из Кунцева. Среди специалистов нет единого мнения о безопасности содержания пумы.

Артист-дрессировщик диких зверей Наталья Исайчева, которая работает с пумами 11 лет, говорит: никогда бы не поселила такую кошку в доме. Она рассказывает, что характер хищников с возрастом меняется, а охотничьи инстинкт становится только сильнее.

Сотрудник пензенского зоопарка, в котором содержат пум, Андрей Солодков убежден в противоположном: кошка абсолютно безопасна для человека при правильном воспитании с детства. Нужно стричь ей когти, не травить и не провоцировать на охоту.