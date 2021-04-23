Анастасия Ракова поздравила сотрудников соцзащиты с 30-летием социальной работы в России

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото: Пресс-служба А.В. Раковой

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила коллектив органов соцзащиты города с юбилеем.

«23 апреля исполняется 30 лет социальной работе в России, - отметила Анастасия Ракова. - В этот день хочу поблагодарить всех сотрудников социальной службы Москвы, которых в нашем городе более 40 тысяч. Ваша профессия требует огромного количества душевных сил, самоотдачи и энергии.

Сегодня в Москве меры социальной поддержки получают более 4 миллионов человек, то есть почти каждый третий житель нуждается в труде работников социальной сферы. В последние годы мы стараемся уйти от принципа «что мы можем» к принципу «что нужно человеку», пытаясь оказать еще более точную, своевременную и уместную помощь.

Могу с уверенностью сказать, что, несмотря на стремительно меняющийся мир, развитие города, цифровизацию социальной сферы, ваша профессия останется одной из самых нужных и важных. Потому что тепло и внимание, которыми вы окружаете москвичей, никогда не потеряют своего значения и всегда будут востребованы.

«Я уверена, что жители Москвы чувствуют ваше надежное плечо рядом и в радостные, и в нелегкие моменты жизни. Ваш труд важен для миллионов москвичей».