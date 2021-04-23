На чем ехать - выбирай: велик, карт, речной трамвай

- Любимая, видишь, плывет нашей мечты теплоход. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Велобайк» захватывает дальние районы

Этой весной московский шеринг, т. е. прокат, «Велобайк» заработал досрочно. Погода благоволила, да и опыт пандемийного года, когда люди стремились избегать людного транспорта, показал - прокат востребован. 5,7 млн поездок совершили в 2020 м - рекорд сервиса.

В новом сезоне абонементы подорожали. Напомним, пользователям сервиса предлагают покупать возможность пользоваться великами сутки (105 руб.), месяц (615 руб.) или весь сезон (1235 руб.). Тарифы выросли на 5, 15 и 35 рублей соответственно.

В оплаченный срок можно брать байк неограниченное число раз. Но в цену входят поездки до 30 минут. Катаетесь дольше - надо доплачивать за каждый час. Однако в этом сезоне анонсировали тариф, на протяжении которого великом можно пользоваться один час без доплат. Цена пока не объявлена.

В сезоне-2021 станции проката начинают работать в Богородском, Зеленограде, Измайлове, Кузьминках, Лефортове, Перове, на Соколиной Горе и в Текстильщиках. По городу будет 729 пунктов. Было 6,5 тысячи байков, добавят еще 1000. 500 из них электрические. На них педали помогает крутить электротяга. Цена идентична классическим великам.

Новые водные маршруты

Досрочный старт в этом году и у речной навигации - 13 апреля. В этом году по Москве-реке будут курсировать около ста судов - на 20 больше, чем прошлым летом. Это все речные трамвайчики разной степени комфортабельности, цены - в среднем 600 руб. за билет.

С 24 апреля с обновленного Северного речного вокзала отправится теплоход в Химки. Билет 250 руб. в одну сторону, детям скидки.

Теплоход будет останавливаться на трех химкинских причалах. Проезд между ними 50 руб. за наличку или 37 руб. по «Тройке».

С 30 апреля на Северном речном вокзале начнут швартоваться круизные суда, которые отправляются в туры на несколько дней. Билеты будут продавать туристические судоходные компании.

Также от вокзала пойдут туристические трамвайчики по Москве.

Экскурсии на высоте

Московская канатная дорога, которая соединяет «Лужники» и смотровую площадку на Воробьевых горах, с этой весны анонсировала экскурсионную программу. Ранее доступны были только аудиогиды (100 руб.). Теперь подготовлена программа с настоящим экскурсоводом.

Показывают гараж канатки, пультовую, рассказывают легенды здешних мест и демонстрируют макеты развития комплекса. Плюс проезд туда-обратно. Экскурсии проводятся каждый день, кроме понедельника. Правда, пока только для организованных коллективов.

Минимальная стоимость участия 7000 рублей для группы до 14 человек.

Бронировать по телефону 8 (495) 142-00-11.

Кстати, 8 мая на канатке будут играть свадьбы. В кабинках устроят воздушные загсы. Попробуют поставить рекорд по одновременной регистрации брака на канатной дороге. Прием заявлений молодоженов уже закрыт. Но учитывая, что это будет выходной день, можно просто прийти понаблюдать за торжественными процессиями.

Покатушки в парках. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Больше электросамокатов

Пройдитесь по центру Москвы хотя бы пять минут и посчитайте людей на электросамокатах. Их будет не меньше десятка. В новом сезоне в столичные шеренги электросамокатов докупят 4000 новых машин.

Сейчас в Москве работают шесть компаний, которые предлагают арендовать такие средства мобильности: Whoosh, «Карусель», Urent, Lite, E-motion, EcoWay, Samocat Sharing. Последний чаще предлагает механические самокаты. За доступ к прокату в этом году нужно заплатить 25 - 50 руб. и далее аренду за каждую минуту. В среднем 6 - 8 руб. Есть почасовые тарифы. Скачивайте приложение с названием компании на смартфон - там вся информация и карта с пунктами проката.

Развлечения ради

Если «Велобайк» ориентирован на перемещение из точки А в Б, то в московских парках аренда ради удовольствия отдыхающих. Стоимость выше, но цены с прошлого сезона не изменились.

КСТАТИ

Новые 100 км велополос заработают в Москве. Правда, они будут временными. В Дептрансе посмотрят, насколько востребованы выделенки для двухколесных и не мешают ли они водителям и пешеходам. Трассы проложат в Отрадном, Строгине, Марьине и Академическом районе.