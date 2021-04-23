Врач Екатерина Бокерия поддержала идею члена ОП РФ Нифантьева о расширении маткапитала

Дочь известного кардиохирурга, возглавляющая отделение патологии новорожденных и недоношенных детей НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Екатерина Бокерия поддержала идею члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева о введении материнского капитала на третьего ребенка в размере до 1 миллиона рублей. Она отметила, что «стимулирующий инструмент государственной политики не должен стать источником злоупотреблений и наживы для нечистоплотных граждан».

– Мы, врачи, и лично я выступаем за то, чтобы рождаемость в стране росла и на свет появлялось как можно больше деток, чтобы они рождались и росли здоровыми, - сказала Екатерина Бокерия. - Поэтому предложение Евгения Нифантьева о введении материнского капитала на рождение третьего ребенка, да еще с повышенной ставкой в миллион рублей, в принципе, поддерживаю. Главное, родители должны помнить о своей ответственности перед детьми. Важно чтобы дополнительно выделяемые деньги не были главным аргументом при принятии решения о появлении ещё одного малыша в семье. Жизнь прекрасна и удивительна! Берегите себя и своих близких!

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

Идею расширения программы материнского капитала поддержали и многодетные семьи общественной организации «Мельница». На встрече с активом Центра поддержки и помощи многодетным семьям член Общественной палаты России Евгений Нифантьев отметил, что подобная мера позволит простимулировать повышение рождаемости в стране и станет инструментом реальной поддержки родителей, воспитывающих трех и более детей.

- Сегодня существуют различные варианты помощи семьям, - напомнил Евгений Нифантьев. - Например, продлена программа материнского капитала, которую планировали завершить в 2021 году. Выплачиваются ежемесячные пособия по уходу за детьми, в школах введено горячее питание для учащихся начальных классов. Но все эти решения действуют в целом и нет внятного комплекса мер, ориентированного адресно на многодетных. Более того, их фактически дискриминируют, осуществляя выплаты материнского капитала только на первого и второго ребенка. В то время как поддержка многодетных должна быть акцентированной.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ДОЛЖНА СТАТЬ НОРМОЙ

В своём выступлении перед собравшимися по случаю пятилетнего юбилея организации, объединяющей около 400 семей района Бирюлево Восточное, член Общественной палаты России подчеркнул, что именно они должны стать примером эффективной демографической политики.

- Сегодня здесь собрались позитивные, творческие, успешные многодетные родители, - сказал Евгений Нифантьев. - Я искренне поздравляю всех с первым юбилеем и желаю дальнейшего развития «Мельнице» и каждой семье в отдельности. Ваш Центр является примером не только для всей Москвы, но и для России. Демографическая картина в стране поменяется только в том случае, если нормой станет наличие таких семей, как ваши.

Он также отметил, что государство должно сделать поддержку многодетных национальным приоритетом.

Комментируя инициативу Нифантьева, руководитель Центра поддержки многодетных семей «Мельница» Мария Беспалова согласилась, что выплаты на третьего ребенка станут существенным подспорьем.

– Мы с радостью воспринимаем любую помощь, - сказала Беспалова. - А если она еще и столь значимая, то это вдвойне приятно. Тем более, что самая острая проблема у нас – отсутствие нормального жилья. Миллион рублей при рождении третьего ребенка – отличная идея, за что Евгению Нифантьеву большое спасибо. Если получится ее воплотить в жизнь, то это будет по-настоящему значимым событием.