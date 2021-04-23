Деревня строится с размахом

В спорткомплексе не только учат плавать начинающих, но и проводят соревнования.

Жить в тихой деревушке и пользоваться всеми благами цивилизации - уже сегодня это возможно во многих уголках России благодаря госпрограмме развития сельских территорий, которую проводит Минсельхоз. Главные ее цели - остановить отток населения и повысить качество жизни на селе. Для этого строятся дороги, новое комфортное жилье, развивается социальная и инженерная инфраструктура, создаются рабочие места. Селянам нет необходимости переезжать в город, чтобы получить качественную медицинскую помощь или дать детям хорошее образование. На сегодняшний день реализованы уже тысячи подобных проектов. Расскажем о нескольких из них подробнее.

Краснодарский край

В станице Брюховецкой завершили строительство спорткомплекса. Главная гордость - плавательный бассейн 25 на 16 метров с шестью дорожками. Плюс трибуны на 300 человек, в том числе и для маломобильных граждан.

В двухэтажном здании смогут тренироваться не только учащиеся детских спортшкол, но и жители станицы.

Дагестан

В такой школе учиться интересно и легко.

Дети села Алкадар Сулейман-Стальского района теперь ходят в новую комфортную школу. Здесь созданы все условия для всестороннего развития ребенка. Учебный и спортивный блоки изолированы, чтобы занятия физкультурой не мешали проведению других уроков. При этом попасть из одного корпуса в другой можно не выходя на улицу, по переходной галерее. Классы оснащены всем необходимым, чтобы сделать учебу насыщенной и интересной: есть интерактивные доски, компьютерный класс и класс труда, а во дворе - собственное футбольное поле. Общая площадь школы - более 2 тыс. кв. м, она рассчитана на 110 учеников.

Башкирия

Жители получили медпункт, фельдшер - комфортные условия для жизни.

В селе Степной Хайбуллинского района открылся современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). В этом же здании площадью более 200 квадратных метров разместили трехкомнатную квартиру для фельдшера. Таким образом одним проектом здесь решили сразу две проблемы - медицинскую и жилищную. Фельдшер фактически всегда находится на рабочем месте и может в любой момент оказать медицинскую помощь селянам.

В новом ФАПе обслуживаются 750 человек - старый был уже в аварийном состоянии и не справлялся с такой нагрузкой. Здесь есть помещения для приема пациентов, хранения лекарств и все необходимое оборудование.

Якутия

В школьной мастерской все найдут занятия по душе.

В селе Жилинда Оленёкского района появился современный детский сад «Тугутчаан», что в переводе означает «Олененок». В здании площадью порядка 900 квадратных метров сумели разместить все - игровые комнаты, спальни, пищеблок, методический и медицинский кабинеты. Во дворе - прогулочные площадки, игровые и спортивные комплексы. Сейчас садик посещают 86 ребят. И хоть детей в Жилинде становится все больше, но на ближайшие годы места точно хватит всем.

КСТАТИ

Кроме детского сада в селе отремонтировали и школьную мастерскую. Здесь дети занимаются рукоделием, резьбой по дереву и кости. Теперь у них появилось современное оборудование - полностью обновили шлифовальные станки, инструменты для выжигания по дереву, швейные машинки. Сейчас мастерские посещают 56 ребятишек.