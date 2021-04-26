Доктор Александр Румянцев: «Иду на выборы, чтобы каждое медучреждение приблизилось к уровню Центра Димы Рогачева»

Александр Григорьевич Румянцев, доктор, Президент Национального Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, академик РАН. Автор фото: Надежда ЖИЛИНСКАЯ

Выборы в Госдуму должны состояться в нашей стране в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Все больше известных россиян намерены побороться за мандат депутата Государственной Думы. Накануне о своем возможном выдвижении заявил Президент Национального Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, академик РАН, доктор Александр Румянцев. Мы связались с всемирно известным детским онкологом, чтобы выяснить причины такого решения.

ПАРЛАМЕНТУ НУЖНЫ НОВАТОРЫ

- Александр Григорьевич, Вы – руководитель одного из ведущих онкоцентров мира, известный ученый. Почему возникло желание стать депутатом?

- Действительно, Центр – сотрудничающее учреждение ВОЗ, которое достигло очевидных успехов. Наши протоколы диагностики и лечения транслируются по всему миру. Отвечу на ваш вопрос, немного утрируя. Вот если бы фельдшерско-акушерский пункт в сельской глубинке был столь же современным, высокотехнологичным и обеспеченным, как наш Центр, я бы не баллотировался.

- Вы не раз публично заявляли о низком уровне финансирования медицины в России. Полагаете, что проблему можно решить, обладая депутатским мандатом?

- Если не решить, то хотя бы начать двигаться в этом направлении. Да, депутат Госдумы – это статус, который позволяет влиять на принятие решений на законодательном уровне. Я долго думал об этом, советовался с коллегами, с коллективом нашего Центра. У них такое же мнение: в парламенте должны быть представители системы здравоохранения с практическим опытом, новаторы-технологи, реально способные достичь профессионального успеха во благо сохранения народа.

ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАДО РЕШАТЬ

- Это верно, что вас поддержали российские медики с мировыми именами?

- Да, это так. Например, мое решение приветствовал детский доктор мира, уважаемый Леонид Михайлович Рошаль. Выдающийся эндокринолог, герой труда России, академик РАН Иван Иванович Дедов, которого, полагаю, не нужно отдельно представлять, тоже считает, что идея баллотироваться в Госдуму оправдана. У меня за плечами десятки лет успешного управленческого опыта, который я могу передать своим коллегам. Я – специалист – практик и не понаслышке знаю обо всех трудностях, недоработках системы здравоохранения изнутри.

- Только ли недостаток финансирования – причина бед нашего здравоохранения?

- Разумеется, нет. Но подавляющее большинство проблем упирается именно в нехватку средств по всей цепочке – от подготовки кадров в высшей школе и допуска к профессии до переоснащения медицинских учреждений и адекватной оплаты труда медицинских работников. Отдельный больной вопрос – недоступность медикаментов для малообеспеченных людей. А есть еще проблемы, обусловленные политическими причинами: санкционная политика, торговые эмбарго, «война вакцин» и многое другое.

Здравоохранение – гигантская, сложная система, управляемая многочисленными процессами. У меня есть понимание того, как работает эта система и что конкретно нужно изменить, в том числе и на законодательном, нормативном уровне.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СПАСАЮТ ЖИЗНИ

- У нас много талантливых врачей, и успехи Центра Димы Рогачева это подтверждают. Этого недостаточно для прорыва в области здравоохранения?

- От таланта врача зависит многое. Но еще больше – от оснащенности учреждения, от высоких технологий. Именно на это нужны средства. Мы бы не достигли 80-процентной излечиваемости детей, если бы еще в 90-х не начали внедрение таких технологий. Не было бы 12 тысяч плановых госпитализаций, 2500 сложнейших операций, ежегодно 250 трансплантаций костного мозга.

Если я и мои коллеги сумели добиться этого для одного медучреждения, то сможем добиться и для других. Я намерен бороться за депутатский мандат именно для того, чтобы приблизить каждое медучреждение к уровню Центра Димы Рогачева. Разумеется, это небыстрый и сложный процесс. Но изменения уже начались, и я смею думать, что с моей помощью они пойдут быстрее.