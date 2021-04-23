Дадим Востоку мясо!

Андрей Терехин.

О них рассказал руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами ТД «Черкизово» Андрей ТЕРЕХИН.

- В 2020 году мясной экспорт продемонстрировал значительный рост. Объемы отгрузок мяса птицы выросли более чем на 40%, в два раза увеличился экспорт свинины и свиных субпродуктов. Есть прогресс по поставкам говядины и индейки. Это много? Несомненно. Особенно с учетом пандемических сложностей прошлого года и ужесточившейся конкуренции на рынке. Но для нас это далеко не предел. Я бы отметил несколько направлений возможного увеличения экспорта.

1. Стоимость

В очень грубом приближении стоимость экспортируемой мясной продукции составляет примерно $1,7 за кг. Но ведь изначально ожидалось, что цена за килограмм составит 2 доллара. К этой цифре можно прийти, если улучшить качество продукции.

2. География

Россия начала регулярные и серьезные поставки на ряд рынков. Китай, например, очень емкий рынок для экспорта курицы. Вьетнам и Гонконг перспективны для поставок свинины. Принципиальный вопрос: можем ли мы закрепиться на этих рынках, расширить присутствие и обезопасить себя от рисков? Допустим, Китай увеличит производство мясной продукции. Это серьезная угроза российскому экспорту. Наши куры и индейки вышли на китайский рынок на фоне дефицита, сумев занять третье место по объемам. Но сегодня конкуренция возрастает со стороны не только местных китайских производителей, но и международных поставщиков.

Пока мы поставляем по большей части субпродукты (ноги, лапы), но необходимо конкурировать и на других продрынках.

Китай в состоянии обеспечить себя курицей. Однако этого нельзя сказать про страны Ближнего Востока. Здесь по многим причинам производство мяса птицы нерентабельно. Необходимо обратить внимание и на Японию - своего рода визитную карточку экспортного потенциала. Переговоры на этом направлении ведутся давно и достаточно успешно. Надеемся, в ближайшее время удастся поставлять туда сырье. Нельзя забывать и про традиционных потребителей нашего мяса - страны СНГ.

3. Переработка

Если мы хотим, чтобы отрасль динамично развивалась, нельзя экспортировать только сырье. Необходимо развивать национальные бренды, поставлять продукцию глубокой переработки, добиться доступа в китайскую розницу и на электронные торговые площадки. Экспорт колбас уже показал значительный рост - приблизительно +25% по отношению к предыдущему году. Пора вести себя более активно и на других направлениях.

КСТАТИ

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей ЮШИН:

- Экспорт мяса - дело перспективное. Сейчас в большинстве стран цена на него быстро растет. Например, в Европе свинина стала дороже на 30%. Это вызвано повысившимся спросом, большими закупками Китая, подорожанием кормов...

Россия не покупает мясную продукцию за рубежом, зато много экспортирует. Мясо отгружается примерно в 50 стран. При этом у нас в последние годы потребительские цены на птицу и свинину стабильны. Плюс огромный ассортимент - от недорогих до брендированных сортов.

Они останутся стабильными. Потому что у нас очень сильная конкуренция между отечественными производителями, а мировой рынок нам цены не диктует.