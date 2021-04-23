Топ-25 в российской аграрной отрасли

Обсуждение госпрограмм в сфере АПК, значимых для отрасли законодательных инициатив, мер по повышению инвестиционной активности и поддержки отечественных производителей, а также реализация новых инвестпроектов в регионах - в числе факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в марте 2021 года.

Виктория Абрамченко

Лидерами остаются вице-премьер Виктория Абрамченко (1-е место) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (2-е место). Под председательством Виктории Абрамченко, в частности, прошло заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, на котором заявлено о высокой востребованности госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Ведется работа над ее продлением. Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Совете Федерации заявил о превышении целевых ориентиров госпрограммы АПК по ряду показателей, в том числе по зерну, масличным, овощам, а также по мясу и молоку. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила качественную и конструктивную работу команды Минсельхоза и то, что ситуация в отрасли выглядит позитивно. Кроме того, Виктория Абрамченко и Дмитрий Патрушев были вновь выдвинуты правительством в состав Совета директоров «Объединенной зерновой компании».

Дмитрий Патрушев.

Усиливается влияние руководителей профильных парламентских структур. Так, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин переместился с 6-го на 4-е место на фоне озвученного им предложения о необходимости увеличить вдвое финансирование госпрограммы «Комплексного развития сельских территорий». Вместе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым (3-е место) Кашин выступил соавтором законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях», вводящего правило о выплате надбавки к пенсиям сельским работникам, проработавшим в отрасли не менее 30 лет, независимо от их места жительства.

Алексей Гордеев.

Восходящий тренд затрагивает большинство губернаторов - фигурантов рейтинга. Рабочая встреча с Владимиром Путиным стала позитивным информационным поводом для губернатора Московской области Андрея Воробьёва (с 23-го на 20-е место). После поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Алтайский край, по итогам которой, в частности, дано поручение Минпромторгу и Минфину проработать вопрос увеличения объемов финансирования механизма поддержки производителей сельхозтехники, укрепляются позиции главы региона Виктора Томенко (с 22-го на 21-е место).

Реализация крупных проектов компании «Агрокомплектация» в регионах (например, анонсирование планов строительства в Тверской области животноводческого комплекса с объемом инвестиций около 4,45 млрд рублей) способствует переходу гендиректора компании Сергея Новикова в группу с сильным влиянием (с 29-го на 25-е место).

РЕЙТИНГ

Март

Методика исследования

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 19 известных экспертов: экономисты, социологи, политологи, публицисты, бизнесмены и чиновники, имеющие отношение к аграрному комплексу.

Экспертам задается следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне следующих представителей аграрно-промышленного комплекса?»

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 50 наиболее влиятельных деятелей аграрной отрасли.

Деятели, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1 - 10), «сильное влияние» (11 - 25), «среднее влияние» (26 - 50).

Полная версия рейтинга доступна на сайте Regcomment.ru.