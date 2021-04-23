И добро к тебе еще не раз вернется

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но помощь еще нужна.

За последние месяцы финансовую и продовольственную помощь от компании «Черкизово» получили медики трех российских регионов. Больницам Белгородской области компания выделила более 100 тысяч рублей на закупку оборудования для начала вакцинации. Медучреждениям Воронежской области предоставлено 300 кг мясной продукции. Еще 120 кг отправлено врачам больниц Курской области.

- Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, - говорит директор по коммуникациям Группы «Черкизово» Анастасия Михайлова, - но пандемия не закончилась, и персонал наших больниц по-прежнему нуждается в поддержке. Поэтому мы решили продолжить оказывать помощь в борьбе с инфекцией.

Вклад в борьбу с коронавирусом Группа «Черкизово» вносила с первых дней пандемии. В прошлом году компания предоставляла персоналу больниц средства индивидуальной защиты и материальную помощь, а семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, помогала продуктами. За участие в акции #МыВместе коллектив получил благодарственное письмо Президента России.

Но не пандемией единой - черкизовцы в регионах присутствия своих филиалов постоянно помогают по разным направлениям. Недавно выделили средства на закупку компьютеров и других гаджетов для школы Белгородской области, деньги для школы в Лисках (Воронежская область)...

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил генерального директора Группы «Черкизово» Сергея Михайлова Знаком преподобного Сергия Радонежского за вклад компании в поддержку жителей Подмосковья в период пандемии.

Знак преподобного Сергия Радонежского.

В 2020 году компания постоянно помогала продовольствием больницам и малообеспеченным жителям области.