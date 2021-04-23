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Происшествия23 апреля 2021 18:50

На стройке в Новой Москве произошла массовая драка со стрельбой между выходцами из разных стран

По предварительной информации, конфликт начался из-за грязной обуви
Семен ЕЛЕНИН
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В итоге в массовой драке приняли участие от 30 до 40 человек

В итоге в массовой драке приняли участие от 30 до 40 человек

Полиция ищет участников массовой драки со стрельбой, которая произошла днем в пятницу на территории стройки в Новой Москве. Около 30-40 рабочих схлестнулись в Коммунарке.

- По предварительной информации, конфликт произошел из-за того, что один из рабочих прошелся в грязной обуви по ламинату, который только что уложили на пол рабочие другой бригады, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

За такое неуважение к чужому труду мужчина с грязными башмаками был избит. Но на этом конфликт не был исчерпан. Пострадавший побежал за друзьями.

- В итоге в массовой драке приняли участие от 30 до 40 человек, - продолжает источник. - Один из дерущихся стрелял в оппонентов из травматического пистолета. Мужчина, получивший ранение в голову, госпитализирован. Еще несколько человек получили травмы непосредственно в драке.

По информации «КП» в побоище принимали участие выходцы из двух разных стран СНГ.

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