В Москве дерево из-за сильного ветра упало на 13-летнюю девочку

Одно из деревьев на юго-западе Москвы чуть было не убило ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Московские коммунальные службы до сих пор борются с последствиями грозового фронта, который днем в пятницу, 23 апреля, принес в Москву шквалистый ветер, дождь и град. По данным синоптиков местами порывы ветра достигали 25-30 метров в секунду. Этого хватило не только для того, чтобы сорвать крыши и рекламные щиты, но и валить деревья. Одно из них, на юго-западе Москвы, чуть было не убило ребенка.

Все произошло в тот момент, когда 13-летняя девочка возвращалась домой из школы. Порыв ветра вырвал дерево, и оно рухнуло прямо на ребенка. Из-под завала школьницу вытащили спасатели.

- Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Жизни девочки ничто не угрожает. Однако из-за переломов ей придется несколько недель провести в больнице.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Двумя часами ранее упавшее дерево оборвало провода линии электропередач недалеко от станции метро Дмитровская. Провода задели мужчину, который шел по тротуару. С ожогами он был госпитализирован.