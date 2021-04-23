«Редкая болезнь или нападение»: под Москвой при загадочных обстоятельствах погиб 13-летний школьник

Отец сразу же отвез сына в больницу, но, увы, спасти его не удалось Фото: Олег УКЛАДОВ

Ровно неделю врачи боролись за жизнь 13-летнего московского школьника. Все это время ребенок не приходил в сознание, а причина, по которой он впал в кому, до сих пор остаётся загадкой. Все случилось еще 14 апреля. В тот день школьник как обычно вернулся домой в поселок Толстопальцево из школы на электричке. На станции мальчишку обычно встречал отец, но на этот раз мужчина опоздал. Дозвониться сыну на мобильный он не смог и решил поискать сына в окрестностях станции.

- Мужчина обнаружил сына, который находился в бессознательном состоянии. Мальчик лежал в луже придорожного кювета, - сообщила kp.ru Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Отец сразу же отвез сына в больницу, но, увы, спасти его не удалось. Но что же случилось с подростком? Первоначально следователи рассматривали версию нападения. Но подтверждений она не нашла.

- На момент поступления в городскую больницу у пациента не обнаружено следов физической борьбы или иных телесных повреждений, - пояснили в столичном СК.

Еще одна версия, болезнь, которая могла вызвать у ребенка обморок. В ближайшее время точную причину смерти установят эксперты.

- Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - пояснили в столичном СК.