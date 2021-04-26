Анатолий Вассерман: Нужно провести в стране серьезную «интеллектуальную генеральную уборку»

Анатолий Вассерман призвал поддерживать научные, инженерные и технические специальности. Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

О формировании актуальных профессий и подготовке соответствующих кадров нужно думать уже сейчас. Известный журналист и эрудит Анатолий Вассерман призвал поддерживать научные, инженерные и технические специальности. Об этом он сообщил 23 апреля в рамках встречи «Профессии будущего» со студентами Московского политехнического университета.

Сильное образование и медицина

Анатолий Вассерман предлагает стимулировать развитие производства, внедрять новые технологии, провести в стране серьезную «интеллектуальную генеральную уборку». А для этого нужны сильные кадры - стране нужна не только сильная армия, но и образование, и медицина.

- Мы должны сконцентрироваться на решении внутренних проблем, внутреннем развитии России. Нужен новый экономический рывок: индустриальный, технологический, образовательный. Необходимо делать ставку на «экономику знаний», на развитие технологичного производства внутри страны. Для этого нужно готовить соответствующие кадры - со школьной и студенческой скамьи. Поощрять и стимулировать получение технических профессий и специальностей. Если говорить о школе — это технические секции и кружки, если говорить о ВУЗе — это гранты, повышенные стипендии, - сказал Анатолий Вассерман.

Студенты Московского политехнического университета тут же оживились, когда услышали о предлагаемых размерах выплат. Речь о минимальном прожиточном минимуме, ведь сейчас стипендия около 1500-6000 рублей. Публицист вспомнил свою стипендию и что он часть средств ежемесячно мог отдавать родителям, оставляя себе на нужды. Сейчас студенты мог о таком только мечтать.

- Работающий студент отвлекается от учебы. Студент - это тоже человек и должен получать нормальные деньги. Считаю, что можно и нужно стимулировать обучающихся, получающих рабочие и технические профессии - платить повышенные стипендии, например, от 15 тысяч рублей или иным образом компенсировать обучение, - считает Анатолий Вассерман.

Остановить «утечку мозгов»

Студентов интересовало мнение Анатолия Вассермана относительно поправок в образовании - о введении в законодательство понятия "просветительская деятельность", которое теперь определяет общие требования к осуществлению такой деятельности. В экспертном сообществе продолжаются дискуссии о целесообразности и цензуре.

- Сейчас под видом просвещения столько затмений. Президент России Владимир Путин высказался во время послания Федеральному собранию о школьных учебниках, в которых есть какая угодно история, но только не российская. Контроль в образовании нужен, - считает Анатолий Вассерман.

Волнует студентов и вопрос надобности высшего образования, как такового, и стоит ли получать второе.

- У нас образование намного лучше, чем в других странах. В мое время получение образования было важно для понимания полноценной картины мира. Процитирую великого Михаила Ломоносова, который говорил, что математику изучать нужно только потому, что она ум в порядок приводит. Так и образование - ум в порядок приводит. Университетское образование намного систематичнее, чем самостоятельное обучение дома, - сказал Анатолий Вассерман.

В современном мире, по мнению публициста, останется мало профессий, для которых не нужно высшее образования. Сейчас даже технические профессии требуют высшего образования. И научные, инженерные и технические специальности действительно выходят на первый план, потому что филологов, психологов и юристов уже переизбыток.

Еще одной важной темой Анатолий Вассерман считает остановку «утечки мозгов». Он отметил, что сейчас основная масса выезжающих за рубеж надеется вернуться на родину и на ней применять полученный опыт.