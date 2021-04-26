Культовый ресторан «Прага» на Новом Арбате переоборудуют под магазины и апартаменты

«КП» узнала, как из знакового здания создадут премиальный проект Фото: Алиса ТИТКО

Реновация здания легендарного ресторана «Прага» на Новом Арбате может начаться уже в конце 2021 года. Международная компания Wainbridge стала девелопером проекта и уже озвучила планы по обновлению здания.

Нестандартный проект, который удивит

Столица постепенно теряет культовые магазины и рестораны, в которых долгое время хранили московские традиции. Закрылся магазин-гастроном «Елисеевский» на Тверской улице, на месте легендарного киноцентра «Соловей» появятся четыре башни с апартаментами, правда, в комплексе обещают показывать кино. Остается надежда, что закрывшийся магазин фарфора на Мясницкой улице продолжит свою концепцию – продажу посуды. Пока же арендатора ищут, а на втором этаже расположилась музыкальная школа Игоря Крутого.

Сейчас определяется судьба легендарного ресторана «Прага» на Новом Арбате, который уже почти три года стоит, как приведение. Собственник поменялся уже несколько раз, последний на торгах купил здание за 1,5 млрд рублей.

Фото: Алиса ТИТКО

Займется модернизацией ресторана компания Wainbridge, которая строит в Москве жилой комплекс Aquatoria на Ленинградском шоссе, отель с апартаментами Bvlgari hotel&Residences Moscow на Большой Никитской. Девелопер будет заниматься полным циклом работ, начиная от разработки новой концепции здания до реализации недвижимости.

- «Прага» − красивое и знаковое для Москвы здание, поэтому наша главная задача — сделать здесь новый нестандартный продукт, который удивит рынок. Проект будет очень непростой, потребует ряд принципиальных решений, - рассказал Кирилл Писарев, председатель Совета директоров Wainbridge International.

В здании площадью почти 10 тысяч квадратных метров планируют разместить магазины, рестораны и 28 элитных апартаментов.

- Наша команда возьмет на себя доработку концепции премиального проекта, все строительные работы, технический надзор и реализацию недвижимости, - рассказали в компании девелопера.

Лучшие расстегаи и свадьбы для богачей

Фото: Алиса ТИТКО

Компания девелопера уже изучила, что «Прага» являлся одним из культовых ресторанов Москвы. Историческое здание построили на Арбате в XVII веке. Изначально это был доходный дом, принадлежавший крупной московской домовладелице Вере Фирсановой, где в 1872 году открылся трактир «Прага» – в те времена считалось модным называть заведения в честь европейских городов. Позже он стал рестораном «Прага», который часто посещали Антон Чехов и Лев Толстой, Илья Репин и Федор Шаляпин. Здание неоднократно перестраивали, современный облик оно обрело лишь в 1914–1915 годах. Это тогда извозчики в своих разговорах «переименовали» ресторан в «Брага», но именно здесь были самые лучшие расстегаи в Москве. После революции ресторан национализировали и превратили в городскую столовую.

- В советские годы ресторан возродился. Здесь часто были свадьбы, моя прошла в 1984 году в Пражском зале, окна выходили на главный вход. Незабываемо. А какой был торт «Прага». Все, что продается сегодня в магазинах, конечно, мало что имеет общего с тем тортом, - вспоминает москвичка Юлия Грекова.

- Свадьба в «Праге» - это событие, которое дорогого стоит. И запоминается, и в те времена считалось очень достойным. Только богачи могли себе такое позволить. У нас 33 года беспорочной жизни в любви, - рассказывает москвич Юрий Макаров.

Фото: Алиса ТИТКО

Торт «Прага» придумал начальник кондитерского цеха легендарного ресторана Владимир Гуральник, который также является автором торта «Птичье молоко».

Окончательно свой исторический облик здание потеряло после реконструкции в 1995 –1997 годах, тогда был утрачен оригинальный декор интерьеров. Долгие годы ресторан принадлежал экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, при нем в здании появилось еще больше позолоты, но был сохранен исторический фонтан и мрамор, люстры и бра, панно «Москва» и «Прага».

Микс торговли или приватность?

Эпоха легендарного ресторана «Праги» завершилась в 2018 года – здание закрыли и выставили на торги. Эксперты ресторанного бизнеса и недвижимости считают, что обновленный проект действительно может заинтересовать москвичей, однако говорят и о некоторых рисках.

- Последние годы ресторан работал больше, как банкетная площадка, но каждую пятницу, субботу и воскресенье там проводились мероприятия. Была такая история, о ней знают многие, что берешь цветы и идешь в «Прагу», говоришь, что ты, например, со стороны невесты и однозначно попадаешь на свадьбу. Интерьер очень торжественный, а вот кейтеринг и сервис, конечно, были не высокого уровня, - рассказывает Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров.

Фото: Алиса ТИТКО

Раньше в «Прагу» можно было попасть, имея связи и деньги, а теперь остался только шлейф воспоминаний. Однозначно понятно, что возрождать тот советский ресторан – нет смысла, изменились тенденции, москвичи привыкли к другому уровню. Но можно воссоздать атмосферу или какие-то детали.

- Локация у «Праги» отличная, поэтому открыть в этом месте ресторан можно, правда, с парковками там беда, но можно что-то придумать. А еще классно было бы сделать там кондитерскую, где готовили бы тот самый торт «Прага», - говорит Евгений Демченко.

В рамках реконструкции предполагается наличие торговых площадей на первом этаже здания ресторана «Прага» и апартаментов на втором. Сейчас концепция проекта находится в стадии разработки. Специалисты по недвижимости говорят, что в целом эта локация исторически хороша с точки зрения высокой концентрации пешеходных потоков за счет аудитории Старого и Нового Арбата, даже несмотря на негативную динамику под влиянием пандемии, в том числе отсутствие туристов.

- Успех проекта, сочетающего в себе апартаменты, ретейл, торгово-развлекательный центр, будет зависеть от того, в каком виде это будет реализовано. Зачастую такой микс работает не очень хорошо, поскольку многие предпочитают приватность, отсутствие большого скопления людей, наличие отдельного входа, независимого от торгового центра, - рассказал Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости компании Knight Frank.

Стоит понимать, что средняя стоимость апартаментов в этом районе варьируется в пределах 650-850 тысяч рублей за квадратный метр, даже в башнях «Москва-Сити» немного дешевле - от 580 тысяч рублей за квадратный метр.