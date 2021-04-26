В ГКБ имени Иноземцева медсестёр, обматеривших пациентку, уволили по статье

В понедельник, 26 апреля, обоих медсестёр уволили по статье

Жуткие кадры, на которых сотрудницы ГКБ имени Иноземцева издеваются над пациенткой, на минувших выходных взорвали соцсети. Две медсестры не стесняются в выражениях в адрес пожилой женщины.

- Я тебе вырву сейчас ногу! - вот, пожалуй, одна из самых безобидных фраз.

Видео записала и выложила в сеть соседка пенсионерки по палате. Местом действия стал больничный коридор. Судя по всему, две дамы в белых халатах были пьяны. Автор видео хотела наказать медиков за хамство и, надо сказать, у неё это получилось. В понедельник, 26 апреля, обоих медсестёр уволили по статье.

- По данному факту были незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля, на место выехала служба медицинской инспекции и представители Департамента здравоохранения для выяснения всех обстоятельств, в больницу вызван главный врач. Подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры, - прокомментировали «КП» в столичном Департаменте здравоохранения.

Кроме того, проверку начал столичный Следственный комитет. Уже сегодня пострадавшую пенсионерку опросят следователи. Возможно, помимо угроз и оскорблений ей был причинен и физический вред.