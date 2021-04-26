В Москве запустили онлайн-сервис с графиком отключений горячей воды

Традиционная профилактика теплосетей начнется с 11 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информационный онлайн-сервис с графиком отключений горячей воды в Москве начал работать сразу на нескольких платформах.

Расписание вывешено:

- на портале mos.ru;

- в мобильном приложении «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы»;

- на сайтах Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) www.moek.ru и www.online.moek.ru.

Чтобы узнать даты начала и окончания отключки в вашем доме, нужно в поисковой строке на любом из перечисленных сайтов указать название улицы и номер дома. На экране сразу появится нужная информация.

При желании информацию о графике отключения горячей воды можно получить и в Едином диспетчерском центре по телефону: +7 (495) 539-53-53.

«С учетом возможного изменения погоды графики могут быть скорректированы, - уточнили в МОЭК. - Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, значит, горячее водоснабжение и отопление этого дома обеспечивает другая организация».

Напомним, традиционная профилактика теплосетей в столице начнется с 11 мая. По правилам без горячей воды жителей могут оставить на срок не более 10 дней.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что летние отключения должны полностью завершиться до 1 сентября. За это время проведут гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километров сетей.