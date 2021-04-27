В Москве задержана группировка, использовавшая школьниц для краж телефонов в метро

Участникам группировки теперь грозит до 10 лет тюрьмы

В Москве произошло самое громкое за последние годы задержание предполагаемых преступников, связанных с серийными кражами в метро. Ранее речь шла об ворах-одиночках, которые потрошили карманы зазевавшихся пассажиров. Теперь же речь идет о целой группе, которая использовала для краж дорогих смартфонов 12-13-летних школьниц.

Предполагаемого главаря группировки и его подручных задержали в разных районах Москвы.

- Криминальный бизнес был тщательно спланирован. В качестве исполнителей преступлений использовались несовершеннолетние девушки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В России возраст, когда человека можно привлекать к уголовной ответственности, - 14 лет. До этого возраста «деток» только пожурить могут. Максимум - выписать родителям штраф. Поэтому главарь выводил на кражи детей 12-13 лет, обучая их премудростям воров-карманников.

- Их жертвами становились пассажирки метро, которые на станциях общались с помощью дорогостоящих мобильных устройств и затем убирали их в карманы верхней одежды. Совершавшие кражи подростки работали в парах - одна из них отвлекала жертву и закрывала от окружающих вторую участницу, которая незаметно вытаскивала смартфон.

Краденные мобильники несли «хозяину», а уже тот передавал гаджеты другим участникам группировки. Их работа состояла в том, чтобы разблокировать устройства, переформатировать и продать через столичные радиорынки.

Интересно, что задержанный главарь - мужчина почтенного возраста, ему уже 70 лет. Вместе с ним задержали еще четверых жителей Москвы и Подмосковья. В их квартирах изъяли более 1300 мобильных телефонов и смартфонов различных моделей.

- В настоящее время установлена возможная причастность фигурантов к четырем эпизодам краж, ущерб от которых составил более 200 тысяч рублей, - сообщила Ирина Волк. - У следователей имеются основания полагать, что участники группы могли совершить несколько десятков аналогичных преступлений.

Сейчас в найденных мобильниках восстанавливают стертые когда-то данные, чтобы найти настоящих владельцев.

Участникам группировки теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Организатор «бизнеса» и двое его подручных арестованы. Еще двоих отпустили под домашний арест.

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