Участь Помпеи, или Здесь будет детский сад: какова дальнейшая судьба усадьбы «Кузьминское» в Подмосковье

На бумаге усадьба Кузьминское в Домодедовском районе - это памятник архитектуры регионального значения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогулка-то, можно сказать, культурная, познавательная. Главное, во время такой экскурсии не сломать себе ногу. И не угодить в открытый канализационный колодец, полный смердящей жижи. Так что постепенно (а, на самом деле, достаточно быстро) ваш образовательный променад превращается в увлекательный квест - и вы становитесь не туристом, а самым настоящим сталкером.

Возникает странное ощущение.

На бумаге усадьба Кузьминское в Домодедовском районе - это памятник архитектуры регионального значения (двухэтажный дом с угловыми пилястрами, бывшие помещичьи флигелёчки и парк с вековыми липами). А в жизни - натуральные развалины. Соседняя усадьба Ляхово, в которой снимали «Формулу любви», на фоне Кузьминского просто Букингемский дворец. Хотя там тоже всё раскурочено, окна выбиты, крыша дырявая.

Остались лишь очертания Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВОССТАНОВИТЬ МОЖНО ВСЁ

Первое, что бросается в глаза (ещё на подъезде к усадьбе) - это гигантский борщевик возле главного дома (когда-то он имел площадь 466 кв. м). Сейчас сорняк сухой и неопасный, а вот летом пробираться через эти ядовитые заросли я бы не рискнул.

Впечатление номер два - мусор. Его тут полно. От примитивных окурков с бутылками до предметов мебели. Кто-то даже притащил сюда целый шкаф и попытался сжечь его. Однако тот умудрился выжить, хотя и весь почернел от копоти.

Третий момент - сама усадьба, которой нет. Остались лишь очертания. Но, как уверяют специалисты, даже из них можно сделать конфетку.

И конкретные предложения есть. Например, отстроить детский сад.

Прогулка-то, можно сказать, культурная, познавательная. Главное, во время такой экскурсии не сломать себе ногу Фото: Павел КЛОКОВ

Концепцию мы проработали вместе со студентами архитектурных вузов, - сообщил «Комсомольской правде» главный архитектор проектов ООО «Реставратор» Александр Урадовских. - Это именно концепция, а не готовый проект.

Ее суть заключается в следующем. Из основного дома, в котором в советское время был психоневрологический стационар, делается административное здание - со спортзалом, столовой, кабинетами. А рядом - на месте двух флигелей, когда-то прилегавших к нему, - появляются корпуса для детских групп.

Таким образом, единый архитектурный ансамбль будет восстановлен.

Причём по штукатурке бои ближайшем рассмотрении будет видно, где исторический фасад, а где новодел, - добавляют авторы проекта.

Ну и дальше уже благоустройство. Восстановление исторических аллей, чистка пруда (возле которого сиживал, а, может, и ловил рыбку бывший владелец усадьбы дворянин Наумов), высадка деревьев (в том числе, фруктовых), обустройство парковки и так далее.

Даже не верится, что это возможно. Особенно когда видишь фотокора «КП» Михаила Фролова, пробирающегося сквозь репейники в одном из залов дворянского жилища. Он, как Шерлок Холмс, всё рассматривал сохранившиеся кирпичи, пытаясь отыскать на них хоть какое-нибудь клеймо. Но вместо этого обнаружил холодное оружие - самодельное ржавое мачете. Мы его на всякий случай спрятали, чтобы подвыпившие гости, не дай Бог, не использовали его в преступных целях.

Мусора тут полно. От примитивных окурков с бутылками до предметов мебели Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЕСТЬ ЕЩЁ ОДИН ВАРИАНТ

Не хотите детский сад, пожалуйста, открывайте спа-отель.

Это архитекторы обращаются к неизвестному инвестору, который, как ни странно, может решить судьбу памятника (если не побоится вложиться в этот проект). Для этого ему надо будет взять объект в долгосрочную аренду (сроком на 49 лет) с оплатой весьма символической (1 руб за 1 кв. м. в год). Такие правила предусматривает областная программа «Усадьбы Подмосковья». Предприниматель восстанавливает архитектурный памятник, но при этом использует его по своему усмотрению (например, отреставрированный «Дом Круминга» в Люберцах превратился в антикварный салон - посетителей полно). Можно открыть музей, ресторан, спортивный клуб. Или, как предложила группа архитекторов, спа-отель. Дом и три флигеля использовать для проживания гостей. Ещё несколько корпусов отдать под зоны спа и бассейны.

Участь Помпеи, или здесь будет детский сад Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди плюсов, на которые обращают внимание авторы проекта, это близость Кузьминского к Москве (прямой отрезок - 39 км, по дороге на машине - 50 км) и исторический факт - в Кузьминской лечебнице бывал в своё время русский писатель и врач по образованию Антон Чехов (не лечился, а приезжал к товарищу - тоже доктору - на день рождения).

По большому счёту содержимое усадьбы может быть любым.

Лишь бы человек нашёлся, который не пожалеет денег на восстановление (для этого, по некоторым данным, нужно более 400 млн рублей).

СПРАВКА «КП»

В писцовых книгах село Кузьминское появилось в 1627 году. Спустя сорок дет его выкупил предок семейства Наумовых, который впоследствии был похоронен в местном Храме Знамения Пресвятой Богородицы (сохранился до сих пор, несколько лет назад был отреставрирован). С тех пор усадьба так и принадлежала представителям одной фамилии - вплоть до Октябрьской революции. С приходом коммунистов ее национализировали. И разместили внутри больницу. В конце 1990-х годов стационар перевели в посёлок Белые Столбы-2. А здания бывшей усадьбы начали быстро приходить в упадок.

По большому счёту содержимое усадьбы может быть любым. Лишь бы человек нашёлся, который не пожалеет денег на восстановление Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всё, что «неправильно» лежало, украли. Сейчас в главном доме, имевшем в прошлом архитектурный облик с элементами неоклассицизма, нет даже пола и крыши. В бывших комнатах растут кустарники и деревья.

Как добраться

От ст. м. «Домодедовская» на маршрутке 877к (остановка «Переезд»). Или на машине по Каширскому шоссе в южную сторону через ЦКАД до деревни Купчинино, дальше почти почти сразу будет поворот налево - на Кузьминское.