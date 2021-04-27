Грабители с пистолетами вломились в особняк главы российского офиса крупного американского банка

Вооруженные пистолетами и электрошокерами налетчики могли напасть на дом банкира по наводке Фото: Shutterstock

Поздним вечером 51-летний управляющий директор российского филиала американского банка вместе с 37-летней женой уже готовились ко сну в своем загородном доме в элитном коттеджном поселке "Полесье", как вдруг услышали странный шум у входной двери.

Пара вышла в прихожую, проверить что там происходит. В этот момент дверь распахнулась и в коттедж вломились трое крепких, вооруженных мужчин в черных костюмах и масках. Налетчики направили на испуганных людей пистолеты и электрошокер, приказав не двигаться с места. В следующие несколько минут один из грабителей связал по рукам и ногам супругов, которые решили не сопротивляться и во всем сотрудничать с преступниками.

Налетчики потребовали отдать им все деньги и ценности, которые есть в доме. К счастью хозяев, наличности в коттедже банкира оказалось немного, всего 20 тысяч рублей. Однако воры смогли неплохо поживиться, забрав у семейной пары их дорогие наручные часы и ювелирные украшения. Грабители продолжали угрожать оружием и требовать отдать им все ценности, когда внезапно из динамика радио-няни раздался громкий детский плач.

Женщина стала умолять налетчиков развязать ее и отпустить к годовалому сыну, убеждая неизвестных, что больше в доме брать нечего. Грабители решили отпустить женщину и позволили ей подняться наверх, проверить ребенка. Когда женщина спустилась обратно к мужу, грабителей уже не было в доме. Женщина развязала супруга и сразу позвонила в полицию.

"Трое вооруженных мужчин вломились в коттедж семьи 51-летнего банкира. Налетчики связали семейную пару и, угрожая оружием, требовали отдать им все ценное. Грабители забрали 20000 рублей, ювелирные украшения, а также дорогостоящие швейцарские часы - мужские Rolex и женские Hublot. Общий ущерб от действий налетчиков составил порядка 3 млн рублей." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полицейские подробно опросили банкира и его жену о всех приметах и особенностях каждого налетчика и принялись разыскивать грабителей. Вскоре оперативники смогли установить и задержать троих граждан Молдовы, подходящих под описание. При обыске по месту жительства задержанных были найдены некоторые вещи, украденные из дома банкира. На опознании семья узнала в подозреваемых тех самых вооруженных грабителей, ворвавшихся в их дом. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 162 УК РФ - Разбой в особо крупном размере, и части 2 статьи 161 УК РФ - Грабеж. Теперь налетчикам грозят крупные тюремные сроки за разбойное нападение на особняк главы российского офиса крупного американского банка.

В настоящее время следователи работают с задержанными и выясняют как те смогли попасть на территорию элитного поселка, а также откуда узнали на какой именно дом нападать. По одной из версий, грабителей могли навести на "богатый дом" местные строители, работавшие в поселке. Прямо напротив дома идет стройка коттеджа, где трудятся множество рабочих, приехавших их стран ближнего зарубежья. Кто-то из строителей мог проследить за распорядком дня семейной пары, а также выяснить где установлена сигнализация и сообщить это преступникам.