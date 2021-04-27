Сергей Собянин рассказал о модернизации городского Wi-Fi

Теперь сеть MT_FREE работает на 32 магистральных маршрутах - это более 1100 автобусов и трамваев Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице этой весной в наземный городской транспорт вернулся Wi-Fi – интернет отсутствовал из-за того, что городские власти меняли провайдера и улучшали качество интернета. О модернизации городского интернета рассказал Сергей Собянин.

- Теперь сеть MT_FREE работает на 32 магистральных маршрутах - это более 1100 автобусов и трамваев, - сообщил в соцсетях Сергей Собянин.

Также мэр Москвы рассказал о том, как в прошлом году завершили основной этап обновления Wi-Fi в Московском метрополитене. Теперь максимально доступная скорость интернета под землей составляет более 200 Мбит/сек, а это означает, что на станциях и в вагонах метро можно смотреть видео, слушать музыку и общаться онлайн даже в часы пик.

- Оборудование для работы Wi-Fi в новых поездах метро «Москва 2020» и МЦД «Иволга» устанавливается еще на заводе. Это экономит много времени перед запуском на линию, - рассказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что сейчас такие новости вряд ли удивят москвичей, но если вспомнить период лет 5-7 назад, то было сложно представить, что Wi-Fi может без сбоев работать под землей. Именно Москва задала тренд мировым столицам, предоставив пассажирам бесплатный интернет в общественном транспорте.

А как с интернетом в других городах?

- в Лондоне и Нью-Йорке сеть интернета покрывает только станции подземки, в поездах сеть недоступна,

- с 2018 года интернет появился на одной из линий метро в Мехико,

- с 2020 года интернет появился на одной из линий в Дели.