Погода в Москве на майские праздники 2021: ждать ли потепления, и будет ли еще снег

Московскую область и многие районы столицы засыпало снегом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Совсем скоро – длинные выходные по случаю Первомая и Дня Победы. А погода за окном такая, словно на носу новогодние каникулы! Во вторник, 27 апреля, Московскую область и многие районы столицы засыпало снегом. В аэропорту Домодедово из-за снегопада видимость ухудшилась до 500 метров.

- В Кашире, на юге Подмосковья, высота свежего снежного покрова – 17 сантиметров. Метеостанция там работает с 1936 года, я посмотрела ее данные: такого количества снега в последних числах апреля не было ни разу, - с удивлением констатирует главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В Тульской области снега еще больше, до 20 см.

Апрель 2021 в Москве – один из самых мокрых в истории метеонаблюдений. На данный момент выпало уже 88 осадков, ровно вдвое больше, чем положено по климатическим нормам. И в этой статистике еще не учтены дождь и снег, которые достанутся столице во вторник. В среду и четверг также пройдут небольшие дожди. А в пятницу, 30 апреля, на Москву может обрушиться рекордный ливень. Речь идет о рекорде по количеству осадков за сутки, именно для этой даты, 30 апреля – в другое время годы бывали и более мощные дожди. Но тем не менее: если суточный рекорд состоится, он будет уже вторым за месяц. Первый зафиксирован 24 апреля.

Апрель 2021 в Москве – один из самых мокрых в истории метеонаблюдений Фото: Михаил ФРОЛОВ

А может, и весь апрель 2021 станет рекордсменом по количеству вылившейся с неба воды? Пока самый сырой в истории – апрель 1970 года, тогда выпало 104 мм осадков.

- Не уверена, что за оставшиеся дни добавится 16 мм осадков, чтобы перекрыть рекорд. Но это возможно. Все зависит от того, насколько сильным будет дождь в пятницу, - объясняет Татьяна Позднякова.

На данный момент выпало уже 88 осадков, ровно вдвое больше, чем положено по климатическим нормам Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Какая погода будет в Москве на майские праздники 2021? Выходные длинные, 10 дней подряд. Многие москвичи отправятся на дачу, в загородные отели и пансионаты, на шашлыки, в экскурсионные поездки по историческим городам и усадьбам... Но какие шашлыки, если дождь льет и холодно, как в октябре? И какие работы на грядках, когда по ночам заморозки? А вдруг снова снег зарядит?

- В принципе, в Подмосковье снег возможен не только в мае, но даже в начале июня. Однако мы рассчитываем, что на майские праздники все же обойдется без снега. Погода в первых числах маях будет хоть и не очень праздничной, но более теплой, чем сейчас. Осадки ждем в виде дождя, а не снега, - делится прогнозами Татьяна Позднякова.

Подмосковье засыпало снегом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Непраздничная погода – это какая? И есть ли у нас шансы на потепление?

- В субботу, 1 мая – дождливо, ветрено, днем всего +10 градусов. В ночь на воскресенье в Подмосковье возможны заморозки до -1 градуса. В воскресенье, 2 мая, на Пасху, уже лучше: без существенных осадков, днем солнце прогреет воздух до +13...+15 градусов. Однако в ночь на 3 мая подойдет следующий циклон, и он обеспечит нам ненастную сырую погоду в понедельник и вторник, 3 и 4 мая. Дневная температура, по прогнозам Гидрометцентра, +9...+14 градусов. Улучшения погоды ждем 5 – 6 мая.Не все праздничные выходные будем мерзнуть и мокнуть, во второй половине майских есть шансы на тепло и солнце.