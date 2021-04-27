Собянин: «Первые электробусы московской сборки выйдут на маршруты в мае 2021 года»

В Москве разворачивается большая программа замены пассажирского автобусного парка на электробусы Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улицах Москвы все чаще можно увидеть электробусы. Сегодня они перевозят пассажиров уже на 45 маршрутах в разных районах. В скором времени их станет ещё больше. КАМАЗ запустил производство электробусов в столице – на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ).

«В Москве разворачивается большая программа замены пассажирского автобусного парка на электробусы, - сказал сегодня, 27 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии новых сборочных цехов на СВАРЗ. - Такая революционная история, которая значительно улучшает экологию, создает новейшие технологические продукты, будущее для пассажирского транспорта не только в Москве, не только в России, но и в мире. Сегодня электробусный парк Москвы самый большой в Европе. И мы с каждым годом будем наращивать и наращивать объемы».

За последние годы столичные власти практически прекратили закупку автобусов на дизельном топливе, заменив их на экологические современные машины.

«Сегодня у нас 600 электробусов, - напомнил Собянин. - Каждый год будут докупаться достаточно большие объемы, чтобы постепенно весь автобусный парк, по крайней мере, большая его часть была переведена на электробусы. Для того, чтобы запустить такую программу, многое сделано. Это нужно было, чтобы наши производители выдали такой продукт мирового уровня, программное обеспечение, соответствующие сервисы и обслуживание. Для этого были заключены 15-летние контракты, под которые производители создали очень хорошие, высокого уровня образцы наземного пассажирского транспорта и продолжают их совершенствовать».

По его словам, первые электробусы московской сборки выйдут на маршруты в мае 2021 года.

ЧТО СДЕЛАЛИ

После модернизации цехов СВАРЗ новое производство рассчитано на сборку до 500 электробусов в год.

В Москве будут проводить порядка 20 сборочных операций – от установки дверей и отделки салона до установки «мозга» электробуса – программного обеспечения, которое управляет его узлами и агрегатами.

На линии появилось 100 высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас на заводе проходит тестовая сборка, проверка и обкатка электробусов. Специалисты собрали 11 машин. Из них полную проверку прошли 5 электробусов.

ПЛАНЫ

До 2023 года на СВАРЗ реконструируют дополнительный цех площадью 3 тысячи квадратных метров. В нем смогут собирать ещё порядка 200 электробусов ежегодно. При этом в Москве разместится 40 процентов всего производства электробусов. На СВАРЗ будут проводиться самые дорогие и высокотехнологичные операции.

ТТХ ЭЛЕКТРОБУСА

В салоне:

- 85 пассажиров, при этом не менее 33 мест для сидения. Есть места для слабовидящего пассажира с собакой-поводырем;

- низкий уровень пола, пандус, накопительная площадка;

- в центре салона - мягкие панели, на которые пассажиры могут облокотиться, когда едут стоя;

- климат-контроль, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств, медиаэкраны;

- мультимедийная система управления - водитель может контролировать работу машины прямо с планшета на приборной панели. В режиме онлайн данные передаются на серверы «Мосгортранса» и завода-изготовителя.

Запас энергии пополняется в течение 6 - 10 минут с помощью ультрабыстрых зарядных станций на конечных остановках. Для этого в городе работает более 100 зарядных станций. Запас хода - 40 - 50 километров.

ЦИФРЫ

До конца 2021 года на столичные улицы выйдут ещё 400 электробусов. Из них порядка 60% - московской сборки.

В ближайшие годы парк электробусов планируется увеличить до 2 200 штук, что составит почти треть парка наземного транспорта столицы. В итоге с учётом трамваев на электрическую тягу перейдёт около 40% наземки Москвы. А к 2030 году весь парк «Мосгортранса» должен стать «зелёным».

По данным экологов, замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы СО2 на 60,5 тонн в год.