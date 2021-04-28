Атомная энергетика становится «зелёной»

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35 лет назад в СССР произошла одна из самых страшных трагедий ХХ века – взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля «Радио «Комсомольская правда» этому событию посвятило очередной выпуск программы [НЕ]фантастика, которую традиционно ведёт писатель Владимир Торин. Приглашённые им в студию эксперты пришли к мнению, что атомная энергетика в настоящее время является более экологически благоприятной альтернативой традиционной энергетике, основанной на сжигании углеводородов.

«В прошлом году, если взять всю выработку атомных электростанций России и представить себе гипотетически, что эту электроэнергию выработали бы тепловые электростанции, так вот, они бы выбросили в атмосферу 108 миллионов тонн углекислого газа, - сообщил директор департамента коммуникаций концерна Росэнергоатом Андрей Тимонов. - 108 миллионов тонн! Собственно, с изменением климата нужно бороться и то, что сейчас пришло осознание того, что атомные электростанции являются весьма эффективным инструментом по сдерживанию этих самых климатических изменений, это абсолютный факт… И то, что сейчас у Росатома 32 энергоблока за рубежом в той или иной стадии реализуются в качестве проектов – лишнее тому подтверждение».

«Атомная энергетика развивается и будет развиваться, - подчеркнул в эфире программы первый заместитель директора по производству и эксплуатации атомных электростанций Росэнергоатома Олег Черников. - На прошедшем саммите по климату президент России упомянул атомную энергетику, как одно из существенных средств достижения цели по снижению теплового загрязнения и выбросов, в том числе, углекислого газа. Поэтому с учётом достигнутого сейчас совершенствования технологий атомная энергетика имеет полное право на определение «зелёной» энергетики».

Также необходимо учитывать, что Россия уже обладает более низкоуглеродной электроэнергетикой, чем большое число западных стран, позиционирующихся как лидеры «зеленой повестки». Во многом это обусловлено ролью атомной генерации, но не только – еще это совместная выработка тепла и электроэнергии на ТЭЦ, гидрогенерация, современная газовая генерация, развитие возобновляемой энергетики. И это является важным конкурентным преимуществом для крупных российских энергопотребителей. При этом, как отметил в выпуске программа [НЕ]фантастика 16 апреля ответственный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб, принудительный пересмотр структуры энергогенерации в рамках климатической повестки за счет безальтернативного продвижения возобновляемой энергетики «приведет к очень существенному, в разы, увеличению стоимости, увеличению цены теплоэнергии и электроэнергии», что нивелирует имеющиеся конкурентные преимущества российских компаний.

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