Александр Румянцев, академик РАН: Самоотверженность не заменит разумной организации системы здравоохранения

Академик РАН​ Александр Румянцев на траурном митинге. Фото: Ольга МАКАРОВА

26 апреля 35 лет назад произошла чернобыльская авария. Тогда от катастрофы людей спасали молодые врачи, и многие из них со временем получили и всемирную известность. В их числе президент Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева, академик РАН Александр Румянцев. Доктор принял участие в траурном митинге в Воронцовском парке, у Памятного креста, возведенного в честь ликвидаторов.

В 17 РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В США

- Александр Григорьевич, что больше всего запомнилось в первые дни трагедии?

- Горечь. А еще чувство бессилия перед лучевой болезнью, о которой мы в то время практически ничего не знали. Говорят, что медики рано приобретают профессиональный цинизм, так вот, не верьте. Сколько бы лет ни прошло, смерть каждого пациента - трагедия, и врач всегда винит в первую очередь себя.

- А во вторую?

- Вкладывая огромные средства в ядерные технологии, в стране десятилетиями экономили на здравоохранении. К сожалению, это продолжилось и в наше время. Если бы все было иначе, мы могли бы спасти тысячи жизней ликвидаторов. Пандемия еще раз показала, что страна должна быть готова к любому развитию событий.

- Поэтому вы выступаете за увеличение расходов на здравоохранение?

- Да, и мою позицию разделяет большинство коллег. Благополучие страны измеряется не уровнем валового продукта, не устойчивостью национальной валюты, а уровнем излечиваемости граждан, уровнем доступа людей к качественному медицинскому обслуживанию, их уровнем жизни. И все наши достижения, включая первые в мире эффективные вакцины от коронавируса, - результат самоотверженности медиков. Самоотверженность - это прекрасно, но она не заменит разумной организации системы здравоохранения и достаточного ее финансирования.

РАК - НЕ ПРИГОВОР

- Как полагаете, это понимает высшее руководство страны?

- Прекрасно понимает. Иначе президент не начал бы свое недавнее Послание к Федеральному собранию именно с вопросов медицины. Мы услышали то, на что надеялись: в ближайшее время правительство уделит самое пристальное внимание развитию отрасли. Мне особенно близок его тезис о расширении диагностики онкологических заболеваний. У нас в Центре имени Димы Рогачева излечиваемость детей достигла 80%, это один из лучших показателей в мире. Мы проводим порядка 12 тысяч плановых госпитализаций, сотни пересадок костного мозга и стволовых клеток. Но это не предел: при достаточном финансировании центры, подобные нашему, могли бы довести процент излечения практически до ста. Рак перестал бы звучать как приговор!

- Эти бы технологии - да в середину 80-х годов…

- Я тоже думал об этом сегодня, на траурном митинге. Вот поэтому спустя всего несколько лет после чернобыльской трагедии мы стали изучать и внедрять передовые методики лечения, сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения, которая транслирует медицинские новации по всему миру. Во многом благодаря этому Центр имени Димы Рогачева смог добиться таких успехов. Теперь я формулирую цель так: поднять до этого уровня все специализированные медучреждения России. Это реально, и это будет.