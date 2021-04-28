Андрей Воробьёв: Умение обеспечивать перемены - это признак лидерства

Андрей Воробьёв выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

В Московской области такие выступления губернатора перед жителями уже давно стали традицией - проводятся с 2013 года. Андрей Воробьёв ежегодно рассказывает о результатах работы подмосковного правительства по всем основным направлениям за минувший год и намечает планы на следующие 12 месяцев.

- В этом мы ориентируемся на Послание президента, на его идеологию и поручения, - отметил губернатор. - Важным правилом нашей работы остается постоянная связь с людьми, стремление учесть их мнение и подробно разъяснить логику наших действий.

При этом Андрей Воробьёв отметил, что все жители Подмосковья, как и весь мир, пережили очень непростой год (2020-й). Вряд ли есть семья, планы которой не нарушил бы коронавирус.

- Пандемия изменила все - бизнес, медицину, образование, привычки, образ жизни… В какой-то мере она изменила каждого из нас, заставила задуматься о внимании к близким, о том, как важно заботиться о родных и помогать тем, кто рядом.

Но жизнь не останавливается. Регион растет и развивается.

Мы выбрали самые важные темы и направления, о которых губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал в своем выступлении.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЖИЛЬЯ

- Мы строим много жилья (см. «Конкретно»), но наша главная цель, чтобы оно было качественным, - напомнил губернатор. - Ведь нужны не «человейники», а комфортные экосистемы. Это значит дворы без машин, где могут спокойно гулять дети. Это светлые и безопасные подъезды, где есть куда поставить коляску и велосипед, а вход удобный - без ступеней, на одном уровне. Все новые МКД в Подмосковье будут также строиться без мусоропровода. Это избавит от запахов, грязи на площадках и будет дополнительным стимулом для сортировки отходов.

По словам губернатора, с этого года в области приоритет отдается проектам с новыми стандартами строительства жилья.

БОНУС ПО ОПЛАТЕ ЗА «КОММУНАЛКУ»

- Еще одна важная тема - стоимость «коммуналки». Средняя платежка в Подмосковье составляет примерно 7 - 9 тысяч рублей. Во многих семьях «коммуналка» - это значительная часть бюджета. И люди справедливо хотят знать, за что они

платят, откуда берутся суммы в квитанции. С двойными платежками мы в основном разобрались. Более 90% жителей области получают единый платежный документ, жалоб стало на треть меньше, но они есть - и это нужно исключить.

Андрей Воробьёв сообщил, что на территории Московской области запускается новая программа, которая позволит экономить на расходах по «коммуналке» тем, кто не копит долги по счетам.

- Программа называется «Коммунальный бонус». Или, как говорят в народе, кешбэк. Если платишь вовремя и онлайн, то получаешь скидки на покупки в магазинах и онлайн-гипермаркетах, кафе и ресторанах от партнеров программы. Запускаем «Коммунальный бонус» с мая этого года.

900 ЭКОПУНКТОВ

Экология сейчас одна из самых важных тем в Московской области. В конце прошлого года, как известно, в регионе закрыли последний мусорный полигон (еще пять-шесть лет назад их было 39!), все отходы теперь везут на КПО - современные комплексы по переработке отходов.

Андрей Воробьёв отметил, что на сегодня уже около 70% жителей области собирают мусор раздельно - пластик, стекло, бумагу несут отдельно в синие мусорные баки.

- Следующий этап для нас - это экопункты, автоматы для приема полезной тары. Мы дадим каждому возможность превратить отходы в доходы. Вместе с региональными операторами до конца года установим 900 экопунктов в парках, школах, торговых центрах и супермаркетах. Как это работает? За пластиковую бутылку или банку из-под колы можно получить бонусные баллы, скидки или деньги на транспортную карту. А в скором времени благодаря поручению президента - и живые деньги.

«100 ПРУДОВ И ОЗЕР»

- Следующий вызов - чистые водоемы. Почти 7 тысяч человек в прошлом году пожаловались нам на состояние рек и прудов, попросили очистить их от покрышек, мусора, брошенных автомобилей.

За последние пять лет в области расчистили от хлама в общей сложности 53 км участков рек в разных муниципалитетах. Сейчас идут работы по расчистке берегов Клязьмы - на территории Мытищ, Королева и Пушкино приведут в порядок 25 км русла реки.

- Но таких объектов должно быть больше. Мы начинаем новую программу - «100 прудов и озер», на ближайшие три года. Перечень их должны определить, конечно, сами жители. В пилотном режиме мы такое голосование в «Доброделе» запускали, 22 пруда уже отобрано.

«ПАРКИ В ЛЕСУ»

Говоря о благоустройстве, Андрей Воробьёв уделил внимание большому интересу жителей области к лесам как к зонам отдыха.

- Почти половина территории Подмосковья - это леса и лесопарки. Мы видим, насколько они востребованы. Там всегда много жизни, семей с детьми. Поручаю запустить программу «Парки в лесу». В течение 5 лет мы создадим 50 довольно обширных парков, естественно, с учетом мнения жителей.

В нынешнем году этот проект затронет первые 9 таких зон. В этом списке Липовая роща в Мякинине, Ушмарский лес в Домодедове, Видновский парк, парк с лыжероллерной трассой в Можайске и Кузьминский парк на территории Котельников.

- Что будет внутри? Пешеходные дорожки, скамейки для отдыха, зоны барбекю, спортивные площадки и организация лыжни зимой. Все для того, чтобы с пользой и приятно проводить время.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:

«Проблема - это лишь препятствие на пути к цели. А цель наша одна - добиться постоянного повышения качества жизни всех, кто выбрал своим домом Подмосковье».

ВАЖНО!

Более 3 тыс. домов и 13,2 тыс. подъездов отремонтируют в МО в 2021 году.

Подмосковье - единственный регион, где заменены все лифты старше 25 лет.

До 2023 года в многоквартирных домах заменят лифты старше 20 лет, требующие срочной замены.

КОРОТКО

• 406 зон комфорта уже обустроены в различных муниципалитетах Подмосковья.

• Масштабное обновление готовят (в том числе с восстановлением исторического облика) в городах, которые в 2022 году отметят свои юбилеи. Звенигороду исполнится 870 лет, Верее - 650.

• Новые общественные территории появятся в Истре, Краснознаменске, Гжели и Бронницах.

КСТАТИ

• Все 39 полигонов, на которых с советских времен в Подмосковье закапывали мусор, ликвидированы за последние годы.

• 10 из них уже рекультивированы.

• Еще 3 бывших полигона рекультивируют до конца 2021 года.

КОНКРЕТНО

4,56 млн кв. метров жилья в многоквартирных домах построили в Московской области в 2020 году.

Новый стандарт жилья:

• Двор без машин.

• Безопасный подъезд.

• Вход без лестниц (то есть вход находится на одном уровне с землей - для удобства пожилых и маломобильных жителей).

• Нет мусоропроводов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Ирина РОДНИНА, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы:

- Меня очень многое порадовало в обращении губернатора. Андрей Юрьевич очень хорошо сказал, что у нас не мечты, а планы. Мы уже не удивляемся планам, которые он предлагает, и понимаем ту отправную точку, с которой начинали в 2013 году. Буквально по каждому направлению есть большие результаты.

Денис МАЙДАНОВ, певец, композитор:

- Приятно видеть, что для губернатора нет неважных тем: от экологии до экономики, строительства новых школ, детских садов. И во всевозможных сферах для удобства жителей Московская область старается делать цифровой прорыв. Это то, о чем постоянно говорили и наш президент, и губернатор.