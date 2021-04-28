Дмитрий Саблин: соревнования «Щит Отечества» объединяют молодых патриотов России

Военно-спортивные игры объединяют молодых патриотов. Фото: Николай МАЛЫШЕВ

Подростки и молодежь от 14 до 35 лет соревновались в беге с препятствиями на три километра, стреляли из лука, перетягивали канат, разбирали и собирали автомат. Соревнования прошли при поддержке всероссийской организации «Боевое Братство». По словам зампредседателя организации, депутата Государственной Думы из фракции «Единая Россия» Дмитрия Саблина (на фото), военно-спортивные игры объединяют молодых патриотов Москвы.

«Как отметил наш президент в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию, важно, чтобы для молодых людей были ориентиром победы наших великих предков и современников, - сообщил Дмитрий Саблин. - Патриотическое воспитание молодежи - одно из главных направлений деятельности «Боевого Братства», поэтому мы проводим в школах уроки мужества, содействуем развитию кадетского движения и, конечно, поддерживаем различные военно-спортивные состязания. Все они объединяют молодых патриотов России».

Соревнования «Щит Отечества» проходят в Троицке впервые и посвящены памяти уроженца Троицка Александра Новикова. Он служил на Тихоокеанском флоте и в 1987 году во время учений получил ранение - потерял обе ноги.

Тем не менее Александр продолжил службу, а в 1996 году, уже будучи военным пенсионером, вернулся в родной город, где стал преподавателем в школе.

«Александр Ибрагимович вложил много сил в воспитание патриотов, создал клуб «Импульс», поддерживал паралимпийское движение в городе, развитие которого мы обязательно сохраним. Все начинания Александра Новикова живы и будут жить», - резюмировал Дмитрий Саблин.