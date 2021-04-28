Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов: «Спрос на облигации правительства Москвы в 2,3 раза превысил предложение»

Столичные власти продолжат расширять свое присутствие на долговом рынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Московской бирже состоялся аукцион по размещению облигаций семьдесят второго выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Инвесторам были предложены 35 миллионов облигаций с постоянным купонным доходом номиналом в 1000 рублей со сроком обращения 3 года. Ставка купонного дохода – 6,55% годовых. Напомним, ценные бумаги Москвы включены в котировальный список первого (высшего) уровня. Торги и расчеты проводятся в российских рублях.

«Спрос на облигации правительства Москвы в 2,3 раза превысил объем нашего предложения, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Всего на аукцион 72-го выпуска было подано 94 заявки. Объём спроса составил 79,3 миллиарда рублей. По итогам аукциона доходность облигаций была определена в 6,73 процента. Это превышает доходность ОФЗ лишь на 53 базисных пункта и соответствует нашим ожиданиям. Такая ставка ниже уровня удорожания масштабных проектов развития, то есть заимствование средств на рынке для дальнейшего инвестирования выгодно для города. Напомню, все средства от размещения облигаций город направит на реализацию инфраструктурных проектов, приостановка и последующее возобновление которых за счет собственных средств обойдутся городу дороже, чем выход на рынок заимствований».

На бирже разместили 32 687 935 облигаций, или 93,4% предложенного эмитентом объема ценных бумаг на общую сумму 32,6 миллиарда рублей. Еще 2,3 миллиона облигаций доразмещены на вторичных торгах.

Столичные власти продолжат расширять свое присутствие на долговом рынке. В ближайшее время планируют разместить 73-й выпуск со сроком обращения 5 лет. Кроме того, учитывая высокий спрос к бумагам 72-го выпуска, проведут его доразмещение до начала лета.

«Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии «зелёных облигаций», - отметила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева. - Первое размещение состоится 27 мая в форме сбора адресных заявок (букбилдинга). Общий объём составит 70 миллиардов рублей, срок обращения - 7 лет. Это будет первый в стране субфедеральный выпуск зелёных облигаций, на основании нашего опыта в стране появится стандарт экологического финансирования. Все средства от зелёного выпуска город направит на реализацию крупных экологических проектов, в первую очередь, развитие транспортной системы города».