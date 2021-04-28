Скоропомощный стационарный комплекс больницы имени Вересаева откроют в 2022 году

Стационарный скоропомощный комплекс уже строится в больнице имени Вересаева. Фото: Instagram.com

В столице продолжается модернизация крупнейших больниц. В ближайшие годы в шести из них откроют специальные скоропомощные корпуса. Такой стационарный комплекс уже строится в больнице имени Вересаева.

«Для того, чтобы повысить эффективность всей стационарной помощи, необходимо создать такие мощные скоропомощные центры, как в больнице Вересаева, - сказал сегодня, 28 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося комплекса. - Здесь будет все, начиная с теплого бокса для въезда машин скорой помощи и перегрузки больных, до полной диагностики в совершенно короткое время, и оказания оперативной помощи. Сегодня корпус находится уже в продвинутой стадии строительства. Думаю, в следующем году он будет достроен и введен в эксплуатацию».

По его словам, такие корпуса повысят эффективность больниц почти в два раза.

«Особенно, конечно, важно оказание помощи больным с сердечно-сосудистой системой, с инфарктами, инсультами, где каждая минута дорога для пациента, - отметил мэр. - Сегодня приемные отделения больниц являются «узким горлышком». Сюда привозят огромное количество экстренных больных и плановых больных. Эффективность оказания помощи невысока. Плохая логистика, нет современных диагностических центров в том месте, куда привозят больных, и зачастую пациенты в коридоре остаются один на один со своими проблемами. Мы проводим реорганизацию наших крупнейших городских больниц путем строительства скоропомощных корпусов. По большому счету, это такая своеобразная революция в логистике оказания медицинской помощи».

ЧТО ДЕЛАЮТ

Новый скоропомощный 4-этажный корпус в больнице имени Вересаева:

- рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день;

- на первом этаже рядом с приёмным отделением - диагностический блок (КТ и рентген-кабинет, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики), кабинеты эндоскопии и врачей-специалистов, малая операционная, перевязочная и гипсовая;

- на втором этаже - блок приёма пациентов регионального сосудистого центра с собственной противошоковой палатой, ангиографическая операционная, реанимация;

- на третьем этаже - блок экстренных лабораторных исследований и палатно-диагностическое отделение (койки досуточного пребывания + койки пробуждения);

- на четвёртом этаже - 7 операционных;

- в здании - новейшая медтехника, включая 1 магнитно-резонансный и 2 компьютерных томографа, 2 рентген-комплекса на 2 и 3 рабочих места, 2 ангиографические установки, рентген-установки C-дуга, 13 УЗИ-аппаратов, эндоскопическое и лабораторное оборудование;

- для родных и близких пациентов - специальные комнаты отдыха с туалетами, кулерами с водой и мягкой мебелью на 2-м и 3-м этажах. Если состояние пациента позволит, родственники и друзья смогут находиться рядом с ним в больничной палате.

ПЛАНЫ

Скоропомощные комплексы также построят в городских стационарах:

- в центре города - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больнице имени Боткина;

- на востоке - в больнице № 15 имени Филатова;

- на юге - в больнице имени Буянова;

- на западе - в больнице имени Жадкевича.