Из-за репетиций парада и строительства Большой кольцевой линии в Москве с 1 по 5 мая перекроют улицы

В праздничные дни многие московские улицы будут перекрыты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Длинные майские праздники приближаются. В эти дни по традиции лучше не выезжать в центр города на машине. Военные готовятся к параду 9 мая и проводят ночные репетиции на Красной площади.

А строители продолжают прокладывать новые линии метро. Им тоже придётся временно остановить движение - в подземке. Рассказываем, что и где перекроют в столице с 1 по 5 мая.

УЛИЦЫ

Из-за репетиции парада на Красной площади

Во вторник, 4 мая

С 17.30 до 20.00 закроют такие участки:

- Крылатская ул. (от Рублёвского ш. до ул. Нижние Мнёвники в сторону ул. Мнёвники);

- ул. Нижние Мнёвники – Северо-Западная хорда (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники);

- Карамышевский мост;

- ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мнёвники в сторону ул. Мнёвники);

- пр-т Маршала Жукова (от б-р Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);

- ул. Мнёвники;

- Звенигородское ш.;

- ул. Красная Пресня;

- Баррикадная ул.;

- Новинский б-р;

- Садовая-Кудринская ул.;

- Б. Садовая ул.;

- Садовая-Триумфальная ул.;

- Садовая-Каретная ул.;

- 1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

- 2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.).

С 17.30 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать на таких участках:

- Тверская ул. (от Моховой ул. до Тверского б-ра и от Б. Бронной ул. до Б. Садовой ул.);

- 1-я Тверская-Ямская ул. (от Б. Садовой ул. до ул. Гашека);

- Оружейный пер. (от д. 3; стр. 1 до Тверской ул.);

- Моховая ул. (от ул. Воздвиженка до Тверской ул.);

- ул. Охотный ряд;

- Театральный пр-д;

- ул. Б. Никитская (от ул. Моховая до Романова пер.);

- Новая пл.;

- Старая пл.;

- Китайгородский пр-д;

- Москворецкая наб.;

- Кремлевская наб.;

- Гончарная наб. (от Гончарного проезда);

- Котельническая наб.;

- Устьинская наб.;

- Подгорская наб.;

- Б. и М. Москворецкий мост;

- Чугунный мост;

- Болотная ул.;

- Болотная пл.;

- Софийская наб.;

- Раушская наб.;

- Болотная наб.;

- Фалеевский пер.;

- ул. Балчуг;

- Лубочный пер.;

- Садовническая наб. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);

- Садовническая ул. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);

- 1-й и 2-й Раушские пер.;

- ул. Солянка;

- Кадашевская наб.;

- ул. Петровка (от Театрального пр-да до Дмитровского пер.).

С 22.00 и до окончания мероприятия закроют:

- Тверской б-р (от Б. Никитской ул. до Тверской ул.);

- Страстной б-р (от Тверской ул. до Нарышкинского пр-да);

- Б. Путинковский пер. (от ул. М. Дмитровка до Тверской ул.).

Внимание! Парковка на всех участках перекрытий будет запрещена 29, 30 апреля; 4, 5, 7, 8 и 9 мая.

С 22.30 движение перекроют на участках:

- Б. Каменный мост;

- Боровицкая площадь;

- Моховая ул. (от Боровицкой пл. до ул. Воздвиженка);

- ул. Воздвиженка;

- ул. Новый Арбат;

- Новинский б-р;

- Садовая-Кудринская ул.;

- Б. Садовая ул.;

- Садовая-Триумфальная ул.;

- Садовая-Каретная ул.;

- 1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

- 2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);

- Баррикадная ул.;

- ул. Красная Пресня;

- Звенигородское ш.;

- ул. Мнёвники;

- пр-т Маршала Жукова (от б-ра Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);

- Крылатская ул. (от Рублёвского ш. до ул. Нижние Мнёвники в сторону ул. Мнёвники);

- ул. Нижние Мнёвники (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники);

- Карамышевский мост;

- ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мнёвники в сторону ул. Мнёвники).

Движение будут открывать по мере прохождения колонны.

Внимание! Парковка на всех участках перекрытий будет запрещена 29, 30 апреля и 4, 5 мая.

МЕТРО

Из-за строительства тоннеля Большой кольцевой линии

С 1 по 23 мая закроют участок Люблинско-Дмитровской линии от «Дубровки» до «Волжской».

Для пассажиров на это время пустят около 200 бесплатных автобусов с табличкой «КМ». На них можно проехать по таким маршрутам:

- КМ1 - от станции метро «Волжская» до станции метро «Текстильщики»;

- КМ2 - от станции метро «Волжская» через МЦД Люблино, станции метро «Печатники» и «Кожуховская» до «Дубровки». Автобус будет ходить реже, чем КМ1 и КМ3, так как Северный тоннель под железной дорогой рядом с МЦД Люблино может пропустить ограниченное количество транспорта;

- КМ3 - от станции метро «Печатники» через «Кожуховскую» до «Дубровки».

При этом автобус КМ3 будет ездить по будням, а КМ2 - в выходные до станций метро «Печатники» и «Кожуховская».

Важно! За повторный вход в метро после пересадки с автобуса КМ платить не придётся.

Подробные схемы с остановками бесплатных автобусов - на Транспортном портале Москвы.

Внимание!

Пассажирам нужно выбрать автобусы КМ2 и КМ3, если они пользуются станциями метро «Печатники», «Кожуховская» или для коротких поездок между станциями закрытого участка.

Кроме того, можно будет перейти на соседние линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД). Например:

- тем, кто едет со станций метро «Дубровка» и «Кожуховская», нужно перейти на станции МЦК Дубровка и Автозаводская;

- тем, кто едет со станций метро «Печатники» или «Волжская», можно проложить путь через станцию Люблино МЦД-2;

- пассажирам участка метро «Люблино» - «Зябликово» проще всего добраться в центр через Замоскворецкую линию метро. Для этого нужно будет со станции «Зябликово» пересесть на «Красногвардейскую».

Кстати

На время закрытия участка салатовой ветки метро будут действовать ограничения на соседних Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Неудобства здесь придётся терпеть только по рабочим дням с 5.30 до 10.00.

«Это поможет более равномерно распределить поток и предотвратить чрезмерное скопление пассажиров», - объяснили в столичном Дептрансе.

Выглядит это так:

- от станции «Котельники» до станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии поезда будут ездить с увеличенным интервалом;

- на станцию «Выхино» каждый второй поезд будет прибывать пустым, чтобы все смогли уехать. Эти составы при следовании в центр не будут останавливаться на станциях «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект»;

- закроют пересадку со станции «Косино» Некрасовской линии на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Для проезда в центр можно воспользоваться пересадками на станциях «Электрозаводская» и «Нижегородская» Некрасовской линии;

- станцию «Косино» поезда Некрасовской линии будут проезжать без остановки при следовании в центр.

Кроме того, временные маршруты появятся и у тех, кто поедет на личном авто по соседним с метро улицам в этих районах. Подробности и варианты проезда на автомобиле, в метро и наземке - на Транспортном портале Москвы.