Из-за репетиций парада и строительства Большой кольцевой линии в Москве с 1 по 5 мая перекроют улицы

В праздничные дни многие московские улицы будут перекрыты.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Длинные майские праздники приближаются. В эти дни по традиции лучше не выезжать в центр города на машине. Военные готовятся к параду 9 мая и проводят ночные репетиции на Красной площади.
А строители продолжают прокладывать новые линии метро. Им тоже придётся временно остановить движение - в подземке. Рассказываем, что и где перекроют в столице с 1 по 5 мая.
Из-за репетиции парада на Красной площади
Во вторник, 4 мая
С 17.30 до 20.00 закроют такие участки:
- Крылатская ул. (от Рублёвского ш. до ул. Нижние Мнёвники в сторону ул. Мнёвники);
- ул. Нижние Мнёвники – Северо-Западная хорда (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники);
- Карамышевский мост;
- ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мнёвники в сторону ул. Мнёвники);
- пр-т Маршала Жукова (от б-р Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);
- ул. Мнёвники;
- Звенигородское ш.;
- ул. Красная Пресня;
- Баррикадная ул.;
- Новинский б-р;
- Садовая-Кудринская ул.;
- Б. Садовая ул.;
- Садовая-Триумфальная ул.;
- Садовая-Каретная ул.;
- 1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
- 2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.).
С 17.30 и до окончания мероприятия нельзя будет проехать на таких участках:
- Тверская ул. (от Моховой ул. до Тверского б-ра и от Б. Бронной ул. до Б. Садовой ул.);
- 1-я Тверская-Ямская ул. (от Б. Садовой ул. до ул. Гашека);
- Оружейный пер. (от д. 3; стр. 1 до Тверской ул.);
- Моховая ул. (от ул. Воздвиженка до Тверской ул.);
- ул. Охотный ряд;
- Театральный пр-д;
- ул. Б. Никитская (от ул. Моховая до Романова пер.);
- Новая пл.;
- Старая пл.;
- Китайгородский пр-д;
- Москворецкая наб.;
- Кремлевская наб.;
- Гончарная наб. (от Гончарного проезда);
- Котельническая наб.;
- Устьинская наб.;
- Подгорская наб.;
- Б. и М. Москворецкий мост;
- Чугунный мост;
- Болотная ул.;
- Болотная пл.;
- Софийская наб.;
- Раушская наб.;
- Болотная наб.;
- Фалеевский пер.;
- ул. Балчуг;
- Лубочный пер.;
- Садовническая наб. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);
- Садовническая ул. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);
- 1-й и 2-й Раушские пер.;
- ул. Солянка;
- Кадашевская наб.;
- ул. Петровка (от Театрального пр-да до Дмитровского пер.).
С 22.00 и до окончания мероприятия закроют:
- Тверской б-р (от Б. Никитской ул. до Тверской ул.);
- Страстной б-р (от Тверской ул. до Нарышкинского пр-да);
- Б. Путинковский пер. (от ул. М. Дмитровка до Тверской ул.).
Внимание! Парковка на всех участках перекрытий будет запрещена 29, 30 апреля; 4, 5, 7, 8 и 9 мая.
С 22.30 движение перекроют на участках:
- Б. Каменный мост;
- Боровицкая площадь;
- Моховая ул. (от Боровицкой пл. до ул. Воздвиженка);
- ул. Воздвиженка;
- ул. Новый Арбат;
- Новинский б-р;
- Садовая-Кудринская ул.;
- Б. Садовая ул.;
- Садовая-Триумфальная ул.;
- Садовая-Каретная ул.;
- 1-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
- 2-я Брестская ул. (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
- Баррикадная ул.;
- ул. Красная Пресня;
- Звенигородское ш.;
- ул. Мнёвники;
- пр-т Маршала Жукова (от б-ра Генерала Карбышева до ул. Народного Ополчения);
- Крылатская ул. (от Рублёвского ш. до ул. Нижние Мнёвники в сторону ул. Мнёвники);
- ул. Нижние Мнёвники (от Крылатской ул. до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники);
- Карамышевский мост;
- ул. Народного Ополчения (от Карамышевской наб. до ул. Мнёвники в сторону ул. Мнёвники).
Движение будут открывать по мере прохождения колонны.
Внимание! Парковка на всех участках перекрытий будет запрещена 29, 30 апреля и 4, 5 мая.
Из-за строительства тоннеля Большой кольцевой линии
С 1 по 23 мая закроют участок Люблинско-Дмитровской линии от «Дубровки» до «Волжской».
Для пассажиров на это время пустят около 200 бесплатных автобусов с табличкой «КМ». На них можно проехать по таким маршрутам:
- КМ1 - от станции метро «Волжская» до станции метро «Текстильщики»;
- КМ2 - от станции метро «Волжская» через МЦД Люблино, станции метро «Печатники» и «Кожуховская» до «Дубровки». Автобус будет ходить реже, чем КМ1 и КМ3, так как Северный тоннель под железной дорогой рядом с МЦД Люблино может пропустить ограниченное количество транспорта;
- КМ3 - от станции метро «Печатники» через «Кожуховскую» до «Дубровки».
При этом автобус КМ3 будет ездить по будням, а КМ2 - в выходные до станций метро «Печатники» и «Кожуховская».
Важно! За повторный вход в метро после пересадки с автобуса КМ платить не придётся.
Подробные схемы с остановками бесплатных автобусов - на Транспортном портале Москвы.
Внимание!
Пассажирам нужно выбрать автобусы КМ2 и КМ3, если они пользуются станциями метро «Печатники», «Кожуховская» или для коротких поездок между станциями закрытого участка.
Кроме того, можно будет перейти на соседние линии метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД). Например:
- тем, кто едет со станций метро «Дубровка» и «Кожуховская», нужно перейти на станции МЦК Дубровка и Автозаводская;
- тем, кто едет со станций метро «Печатники» или «Волжская», можно проложить путь через станцию Люблино МЦД-2;
- пассажирам участка метро «Люблино» - «Зябликово» проще всего добраться в центр через Замоскворецкую линию метро. Для этого нужно будет со станции «Зябликово» пересесть на «Красногвардейскую».
Кстати
На время закрытия участка салатовой ветки метро будут действовать ограничения на соседних Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Неудобства здесь придётся терпеть только по рабочим дням с 5.30 до 10.00.
«Это поможет более равномерно распределить поток и предотвратить чрезмерное скопление пассажиров», - объяснили в столичном Дептрансе.
Выглядит это так:
- от станции «Котельники» до станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии поезда будут ездить с увеличенным интервалом;
- на станцию «Выхино» каждый второй поезд будет прибывать пустым, чтобы все смогли уехать. Эти составы при следовании в центр не будут останавливаться на станциях «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект»;
- закроют пересадку со станции «Косино» Некрасовской линии на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Для проезда в центр можно воспользоваться пересадками на станциях «Электрозаводская» и «Нижегородская» Некрасовской линии;
- станцию «Косино» поезда Некрасовской линии будут проезжать без остановки при следовании в центр.
Кроме того, временные маршруты появятся и у тех, кто поедет на личном авто по соседним с метро улицам в этих районах. Подробности и варианты проезда на автомобиле, в метро и наземке - на Транспортном портале Москвы.