Московские пенсионеры помогли поймать банду мошенников, которые охотились за «детьми войны»

По данным «КП», за полтора месяца жертвами мошенников стали несколько десятков пожилых москвичей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московская полиция накрыла очередную банду мошенников. Ушлые «бизнесмены» активизировались накануне Дня Победы и вытягивали деньги у пенсионеров и «детей войны».

По бумагам организация называлась кооператив «Цитадель». В начале марта ее руководители арендовали офис в центре Москвы, неподалеку от Павелецкого вокзала. Внутри фирмы действовали четыре департамента, в каждом - по 8-10 менеджеров. Все они в течение рабочего дня обзванивали пожилых людей, представляясь волонтерами.

- Чтобы войти в доверие, сотрудники компании выдавали себя за участников всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», - рассказывают в пресс-службе столичной полиции. - Они предлагали бесплатные туристические и санаторно-курортные путевки, бытовую технику, причем для их получения необходимо было приехать к ним в офис.

В офисе пожилым людям вручали сувениры с символикой «Волонтеров Победы», были предельно вежливы и учтивы. А потом рассказывали о невероятной льготной программе, якобы объявленной к юбилею Победы. Суть проста - есть возможность вложить сбережения под проценты, которые в 2-3 раза перекрывают самые щедрые предложения известных банков.

Старикам объяснили: риска никакого нет, потому что программа «федеральная», а срок размещения денег на вкладах минимальный - от 3 до 12 месяцев.

«Вы в любой момент сможете забрать свои деньги назад», - уговаривали пенсионеров мошенники.

Многие верили.

- После получения денежных средств от пожилых людей представители кооператива переставали выходить на связь, - уточняют в полиции.

Словом, классическая финансовая пирамида.

На прошлой неделе сотрудникам полиции удалось задержать несколько человек, имеющих отношение к организации «фирмы».

- Как стало известно, к этой компании имеют отношение люди, которые еще до этого стали фигурантами уголовных дел по статье «Мошенничество», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - При обыске в офисе были изъяты документы, техника, а также базы данных, по которым аферисты обзванивали московских пенсионеров и представителей льготной категории «дети войны».

По данным «КП», за полтора месяца жертвами мошенников стали несколько десятков пожилых москвичей. Некоторые из них отнесли аферистам крупные суммы до миллиона рублей.

Самое удивительное, что разоблачить «финансовую пирамиду» помогли сами же пенсионеры. Те, которые на уловки звонивших им «волонтеров» не клюнули.

- К нам поступило несколько звонков от пожилых москвичей, которым мы ранее помогали, - рассказала «Комсомольской Правде» руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. - Они уточняли: а вы действительно вот такую-то акцию проводите? У людей возникли сомнения, когда их приглашали в офис «Волонтеров Победы», хотя они точно знали, что на самом деле наш офис находится совсем в другом месте. Естественно, мы сразу же заинтересовались и написали заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц».