Сезон шашлыков открыт: Полезные советы перед поездкой на майские праздники на дачу

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Майские праздники уже на носу, а с ними и открытие дачного сезона. В этом году москвичам повезло: весенние выходные превратились почти что в отпуск – отдыхаем полторы недели, с 1 по 10 число. За это время можно успеть не только на даче порядок после холодов навести, но и вдоволь отдохнуть.

«Комсомолка» подскажет, как удачно подготовиться к отдыху, и что не забыть сделать перед поездкой на дачу.

ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ

1. Если планируете провести на даче часть майских каникул, продумайте что может понадобиться из одежды. В мае погода переменчивая, неожиданно могут начаться дожди, а то и снег. Синоптики обещают днем с 1 по 10 мая от +12 до +16 тепла, но по ощущениям температура воздуха будет ниже. Возьмите с собой как легкие, так и теплые вещи. И обязательно ветровку и дождевик. Ожидаются осадки.

2. Майские праздники без шашлыка просто немыслимы. Вспомните, есть ли на даче шампура, уголь, и другие необходимые для такого времяпрепровождения вещи. Возможно, вы давно хотели обновить мангал, купить садовые качели, или обзавестись раскладным столом и стулья. Перед праздниками в магазинах как раз появился огромный ассортимент товаров для отдыха и пикника.

3. В мае начинается не только дачный сезон, но и сезон клещей. Планируя вылазку на природу, не стоит забывать о маленьких кровососах и других насекомых, которые могут испортить вам отдых. Возьмите спреи и репелленты, отпугивающие комаров, мошек, слепней, клещей.

4. Планируйте свои дни, чтобы все успеть – прогуляться в лесу или на озере, пожарить шашлыки, навести порядок в доме, саду или огороде. И продумайте, чем занять ребятишек. Самый простой вариант поставить им любимые мультики или сказки. Но за городом на дачах часто бывают проблемы с телевидением. Этот момент перед поездкой тоже нужно продумать.

Идеальный вариант – обзавестись спутниковым ТВ. Если думаете, что покупать тарелку, и оплачивать сопутствующие расходы дорого, то это давно уже не так. К примеру, в МТС можно взять пакет услуг «Весь МТС Полный дом» со спутниковым телевидением и платить со скидкой три месяца всего 650 рублей в месяц. Для дачного сезона – самое то!

Спутниковое ТВ – это 232 телеканала самых разных жанров, из которых 37 в HD качестве и три в формате сверхвысокой четкости UHD. И еще масса плюшек сверху. В комплекте идет подписка на онлайн-кинотеатр KION. А это, помимо полноценного телевидения на ваших гаджетах, еще и доступ к тысячам фильмов всех жанров. По такой подписке доступ к KION будет работать на смартфонах, планшетах, ПК и умном телевизоре - вы можете выбрать до пяти разных устройств и даже смотреть на любых двух из них одновременно.

При подключении такого пакета услуг каждый абонент получит в подарок две сим-карты. Одна сим-карта с мобильной связью, где включено 600 минут разговора и безлимитный интернет на смартфоне. Вторая – для мобильного интернета на ноутбуке, который можно раздавать на несколько устройств.

Кстати, во время просмотров фильмов в KION трафик не расходуется и не тарифицируется.

Дополнительно нужно купить комплект оборудования для спутникового ТВ за 3490 рублей с самой распространённой у дачников тарелкой 0,6 м в диаметре.

5. Пока дети смотрят мультики, рутинную уборку дома или работу в саду можно скрасить музыкой. Прихватите на дачу портативную колонку, чтобы слушать любимые треки везде, где бы вы ни находились. Воспроизводить музыку можно с телефона по Bluetooth.

Многие за праздники хотят успеть переделать все возможные и невозможные дела. Это не плохо. Но не забывайте о себе и о том, что отдых вам тоже нужен. Не стремитесь успеть сделать все. Разрешите себе не только готовить, убирать, развлекать гостей, но и отдыхать, делая именно то, что нравится вам.