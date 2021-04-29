Московская электронная школа объединится с независимыми платформами онлайн-образования

Московская электронная школа (МЭШ) будет работать совместно с независимыми платформами онлайн-образования уже в следующем учебном году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московская электронная школа (МЭШ) будет работать совместно с независимыми платформами онлайн-образования уже в следующем учебном году. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил сегодня, 29 апреля, на встрече с представителями компаний-первыми получателями правительственных грантов на разработку образовательного контента для МЭШ.

«Последний год мы посвятили тому, чтобы систематизировать процессы, обозначить четко темы, разбить на уроки и дальше подгружать уже образовательный контент - и учебники, и отдельные образовательные пособия, чтобы было удобно для учителей и для учащихся, - сказал Собянин. - Мы очень долго рассуждали, что лучше - государственная образовательная система или коммерческие разработки. Свою платформу решили сделать чисто государственной, которой мы полностью управляем и администрируем. А вот сервисы подгружать уже коммерческие, те, которые находят признание потребителей на рынке. Чтобы у московских школьников была возможность пользоваться материалами не только теми, которые мы разрабатываем внутри своей системы, но и извне».

По его словам, сейчас на платформе МЭШ можно увидеть образовательные материалы известных производителей. Среди них - издательство «Просвещение», «Яндекс.Репетитор», «Учи.ру» и другие.

«Сегодня мы сделали еще один шаг, отобрав ряд разработчиков с первоклассным образовательным контентом, - отметил мэр. - Надеемся, что к следующему учебному году мы его запустим».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Теперь цифровые образовательные материалы не просто станут публиковаться в библиотеке МЭШ, но и будут интегрироваться с конкретными темами учебного плана.

С 2021 года правительство Москвы будет выделять гранты на поставку профессионального образовательного контента, который будет интегрирован в тематическую «начинку» Московской электронной школы.

Первыми получателями грантов стали компании-разработчики «Мобильное электронное образование» (МЭО), «Физикон», «Алгоритмика», «ГлобалЛаб» и «01математика». Они добавят в МЭШ новый контент и сервисы.

В этом списке:

- проекты и исследовательские задачи;

- виртуальные лаборатории и практикумы;

- тренажеры по функциональной грамотности;

- учебные материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Далее сотрудничество с этими компаниями продолжится в виде обучения, консультаций и сопровождения педагогов, использующих новые образовательные сервисы.

ЦИФРЫ

Самым популярным сервисом в МЭШ стал онлайн-дневник. Им пользуются более 2 миллионов учителей, учащихся и родителей.

Сегодня в библиотеке МЭШ хранится почти 2 миллиона материалов, в том числе сценарии уроков, тесты, электронные учебные пособия, интерактивные приложения.

В открытом доступе вывешено:

- более 54 тысяч сценариев уроков;

- свыше 10 тысяч видеоуроков;

- более 2 350 электронных учебных пособий;

- 348 учебников;

- свыше 141 тысячи образовательных интерактивных приложений;

- 12 уникальных лабораторий;

- 245 произведений художественной литературы.

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