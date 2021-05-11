Бывшие промзоны Москвы превращаются в комфортные районы для жизни и работы

Проект «Индустриальные кварталы» преобразует заброшенные территории бывших столичных промзон

Москва прорабатывает более 120 проектов комплексного развития территорий (КРТ). В будущем в рамках проекта редевелопмента бывших промзон «Индустриальные кварталы» почти 2 тысячи гектаров займут современные районы. В них объединятся экологичные производства, жилые дома и удобная инфраструктура для жизни и работы.

Реорганизацию неиспользуемых промзон запустили в Москве еще в прошлом году. Тогда заключили первые в стране договоры о комплексном развитии двух таких территорий - «Октябрьское поле» и «Коровино». Сегодня расскажем, как в столице будут создавать индустриальные кварталы и почему это важно для жителей.

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЖИЛЬЁ И СОЦИАЛКА

Москва – огромный мегаполис, в котором есть место для жителей, парков, развитой городской и социальной инфраструктуры. Исторически промышленность тоже была и остается одним из значимых элементов городской экономики. В советское время заводов и фабрик в черте города было много. Рядом с ними, как правило, размещались склады и стоянки транспорта. А спустя десятки лет, когда часть производств морально устарела, либо вообще прекратила свою работу, бывшие промзоны стали точками напряжения. Знаменитый «ржавый пояс» - это не фабрики и заводы, а заброшенные территории, где сегодня, в лучшем случае, находятся гаражи и кустарные ремонтные мастерские. Для преобразования таких территорий и создан проект «Индустриальные кварталы».

На месте неиспользуемых и заброшенных заводов можно построить не только компактное современное производство, но и создать необходимую для жителей и бизнеса инфраструктуру. Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Понимая значимость развития современной промышленности для городской экономики, столичные власти давно уже предлагают экологичным и высокотехнологичным предприятиям льготы и комфортные условия. Сегодня в городе работают 36 технопарков и пять площадок особой экономической зоны «Технополис Москва», резидентам и инновационным компаниям которых доступны льготы по аренде и налогам. Также есть центр АНО «Моспром», который помогает экспортировать московскую продукцию и повышать ее востребованность на международном рынке.

Но для полноценного развития города этого недостаточно. Обновление требуется и территориям, которые устарели морально и физически, не соответствуют облику столицы и при этом могут стать отличной стартовой площадкой для создания новых индустриальных кварталов. Почему именно кварталов? Потому что на месте неиспользуемых и заброшенных заводов можно построить не только компактное современное производство, но и создать необходимую для жителей и бизнеса инфраструктуру – поликлиники, школы, детские сады, рестораны, центры услуг, жилые дома.

«Почти 1,9 тысяч гектаров из этих площадей уже определены под КРТ – это 126 территорий с градостроительным потенциалом в 35,1 миллионов квадратных метров, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - По нашим предварительным расчетам реализация таких проектов позволит создать около 500 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, привлечь более 7 триллионов рублей и получить бюджетный эффект в размере 3 триллионов».

Проекты дадут новые точки роста экономике Москвы, новых налогоплательщиков, создадут в городе «точки притяжения». Здесь будет удобно и престижно работать, жить и проводить время. К примеру, уже известно, что благодаря проекту «Индустриальные кварталы» в городе появятся не только новые производства, но и не менее 50 детских садов и 40 школ, а также 27 спортивных сооружений.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

УДОБНО ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, ГОРОДА И ЖИТЕЛЕЙ

Механизм комплексного развития территорий – это удобная система взаимодействия инвесторов с городом. Для каждого такого проекта город установит технико-экономические показатели - виды возможного использования и предельные параметры строительства. Это очень важный этап, так как он определяет дальнейший вектор развития территории и позволяет понять, что здесь может быть построено. Также город разрабатывает документацию по планировке, а затем заключает с инвестором договор о комплексном развитии. При этом в первую очередь в требования к новым проектам включаются те объекты, которые нужны конкретному району – школы, детские сады, спортивные сооружения, дороги и так далее.

Как отмечает Евгения Муринец, советник президента Союза архитекторов России и директор Urban Policy Institute, в задачах по комплексному развитию территорий роль государства должна быть в сохранении баланса между интересами горожан и бизнеса. «Это не просто, особенно когда речь идет о приспособлении комплекса сооружений под задачи, совершенно иные, нежели первоначальные, под которые он возводился, - говорит Муринец. - Для проектов очень важная планировочная гибкость и продуманный план».

После заключения договора инвестор приступает к реализации проекта. Особое преимущество механизма КРТ состоит в том, что при помощи этого инструмента можно развивать бывшие промзоны, где раньше не удавалось приступить к работам из-за конфликтов между собственниками или каких-либо других ограничений.

Юрий Милевский, управляющий партнер «Новая земля» подтверждает, что комплексное развитие территорий – механизм, позволяющий мобилизовать собственников для реорганизации конкретной территорий. «В ряде случаев это, действительно, единственный выход, - уверен Милевский. - Кроме того, на мой взгляд, для грамотной и успешной реализации проекта «Индустриальные кварталы» очень важно соблюсти баланс интересов всех сторон – жителей, бизнеса и собственников территории».

Как считает президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, столица выбрала обоснованный подход.

«Постановление правительства Москвы, на мой взгляд, очень грамотное, - подчеркивает Косарева. - Прописаны все основные этапы подготовки проекта решения о КРТ. Если на месте бывших промзон будет сформирована многофункциональная среда, то программа комплексного развития территорий нежилой застройки обеспечит баланс между жилыми, офисными и сервисными функциями в городе, а также поможет решить проблемы, связанные с перенасыщенным трафиком и маятниковой трудовой миграцией».

Бывшие промзоны Москвы превращаются в комфортные районы для жизни и работы

ПРОЦЕДУРЫ УПРОЩАЮТСЯ И УСКОРЯЮТСЯ

Индустриальные кварталы вырастут в ближайшее время в разных районах столицы. Например, на севере Москвы - «Братцево» и «Алтуфьевское шоссе», а на юге - «Чертаново» и «Южное Бутово». По словам Владимира Ефимова, в совокупности здесь может быть построено более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. «Инвестиции в проекты могут составить до 80 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет - 4,9 миллиарда рублей», - отмечает заммэра.

Кроме этого, редевелопмент бывших промзон ждет такие районы, как Кунцево – 3 новых проекта КРТ, а также Очаково - еще 2 проекта.

Для города создание новых индустриальных кварталов – это одно из приоритетных направлений развития, которое поможет простимулировать дальнейший рост городской экономики. А ускорить его реализацию помогут последние законодательные изменения. В конце 2020 года внесены поправки в Градостроительный кодекс – речь идет о постановлении правительства Москвы «О мерах по реализации проектов комплексного развития территорий нежилой застройки города Москвы». Оно позволило в два раза сократить сроки принятия решений о КРТ через торги. Документ упростил и ускорил процессы согласования, тем самым повысив привлекательность проектов для инвесторов.

Помимо этого, теперь к аукциону добавилась и возможность проведения конкурса. Победителем торгов будет признан инвестор, сделавший максимальную ставку за право заключить договор о КРТ. Если же торги пройдут в формате конкурса, то победит автор наилучшего предложения. Тот факт, что городские власти смогут принимать решение о проектах КРТ до внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города, также позволит сократить сроки реализации проекта.

ВАЖНО

Пять главных плюсов КРТ

Промышленные зоны - это большие и перспективные для развития мегаполиса площади. Социально-экономический эффект:

1. Рост доходов городского бюджета.

2. Создание новых современных высокотехнологичных и экологичных производств.

3. Новые рабочие места

4. Комфортный уровень жизни и работы.

5. Обеспечение смежных кварталов необходимой социальной инфраструктурой.

Главное - выбрать правильный вектор, что и делает Москва, создавая свои индустриальные кварталы.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Деловой район в Лондоне - на месте бывшей судоверфи

Подход, который выбрала Москва, подтвержден практиками многих городов по всему миру. Там на месте заброшенных промышленных предприятий также создаются многофункциональные районы с первоклассными офисами и современными жилыми кварталами, которые являются драйверами экономики.

Например, в Лондоне известный деловой район Доклендс создан на месте бывшей судоверфи. Сегодня это более 2 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости, социальная инфраструктура и элитное жилье.

Или небольшие города - голландский Эйндховен и шведский Мальме – после реорганизации и преображения стали активными участниками экономик своих стран.

Еще один яркий пример — немецкий Гамбург. Порт города был выведен за его пределы, а на освободившихся территориях построен целый район с промышленным комплексом, жилыми домами и офисами. Жители немецкого города-порта получили и места для личностного развития и профессионального роста.

Другой пример - район Эль-побленоу в Барселоне. До конца XX века эта территория была застроена текстильными фабриками, которые к 90-м пришли в запустение. Если бы не международные спортивные соревнования и строительство там олимпийской деревни, район бы простаивал еще десятки лет. Но в него вдохнули новую жизнь, и в XXI веке это почти два миллиона квадратных метров новейших производств и офисов с резидентами в лице Yahoo!, Microsoft и других крупных компаний. А новая застройка позволила обеспечить работой более пятидесяти тысяч человек.

КОНКРЕТНО

Первыми современными "Индустриальными кварталами" города в рамках КРТ станут:

1. Бывшая промзона «Октябрьское поле» на северо-западе Москвы.

Еще летом 2020 года правительство столицы заключило первый в стране договор комплексного развития такой территории с собственником земель.

Что было: промышленный комплекс на окраине города. После закрытия предприятия - старая промзона, с заброшенным цехами и пустырями.

Что будет: примерно через 6 лет благодаря механизму КРТ здесь появятся

- промышленный технопарк;

- бизнес-центр;

- жилые дома;

- вся необходимая инфраструктура, включая два детских сада, школу и поликлинику.

Общая площадь строительства превысит 173 тысячи квадратных метров.

Важно! Проект создаст 500 новых рабочих мест - и это именно современное производство, а не офис. По оценкам экспертов инвестор вложит в работу 14 миллиардов рублей. Ожидаемый бюджетный эффект – более 487 миллионов рублей в год.

2. Часть промзоны «Коровино» на севере столицы.

Договор заключен в конце прошлого года.

Что было: промышленные комбинаты на окраине города. После их закрытия - заброшенные земли с ветхими цехами.

Что будет: к 2035 году тут построят новый производственный и деловой центр с современной инфраструктурой - это 13 тысяч новых рабочих мест для горожан.

Вложения инвестора - около 40 миллиардов рублей.

Бюджетный эффект – порядка 3,8 миллиардов рублей в год.

ЦИФРЫ

Сегодня городом обследованы уже все 100% промышленных территорий Москвы – в сумме это 14,8 тысячи гектаров.

1,9 тысячи гектаров признаны пригодными под реализацию проектов с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ).

По данным Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.