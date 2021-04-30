В Московский зоопарк привезли медведицу, которая от истощения прибилась к золотодобытчикам на Крайнем Севере

В будущем медведицу адаптируют к наружную вольеру Фото: Кадр видео

События доброй истории развернулись от архипелага Северная Земля до Москвы. На острове Большевик в Красноярском крае работали золотодобытчики. К экспедиции прибился белый медвежонок.

— Зверь вел себя в целом добродушно, но понемногу шкодил, ломал вещи, забирался в помещения. А главное — был явно одинок и полагался на людей в плане пропитания, — вспоминают золотодобытчики.

О звере те сообщили в Росприроднадзор. Специалисты посовещались и решили изъять медвежонка из природы. На программу реабилитации его согласился принять Московский зоопарк. Оставалось только перевезти зверя.

В экспедицию на остров Большевик поехали заведующий отделом логистики Дмитрий Борисенко и заведующий ветеринарным отделом Центра воспроизводства редких видов животных Дмитрий Егоров.

На острове золотодобытчики приманили медвежонка в большой контейнер. Спецы Московского зоопарка вкололи хищнику снотворное, а после осмотрели. Оказалось, что это молодая самка возрастом 1 год и 3 месяца. В Москву ее транспортировали сначала на вертолете, а затем на самолете.

— Провели комплексный ветеринарный осмотр. Медведица здорова, но очень истощена — весит всего лишь 56 кг, хотя норма для ее возраста — около 90 кг. Сейчас она с аппетитом ест, радостно играется, активно осваивает внутренние помещения вольера в павильоне «Полярный мир», — сообщили в Московском зоопарке.

В будущем медведицу адаптируют к наружную вольеру, где есть бассейн и ванная.