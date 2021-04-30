Погода в Москве 1 - 10 мая 2021: Синоптики рассказали, в какие из праздничных выходных дней не будет дождя

На майские праздники в Москве будет холодно и пасмурно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Апрель 2021 завершился совсем не весенней погодой: сильными дождями и мокрым снегом, похолоданием и ночными заморозками. Так что мая москвичи ждут с надеждой на тепло и солнце. Тем более что впереди десять выходных дней. Кто-то планирует ударный труд на даче, кто-то поездки на природу и шашлыки. А без хорошей погоды все это под вопросом.

Увы: прогнозы синоптиков о погоде в Москве на 1 - 10 мая говорят скорее о том, что есть смысл выбирать хорошие сериалы и книги. Средняя температура первой недели мая будет на 1 - 2 градуса ниже, чем положено по климатическим нормам.

В субботу, 1 мая, Гидрометцентр России обещает дожди на всю ночь, в Подмосковье местами сильные. Днём облачно, с прояснениями, дождь если и будет, то небольшой, и скорее в первой половине дня.. Однако прохладно, +8…+13 градусов, и очень ветрено, с порывами до 17 м/сек.

В воскресенье, 2 мая, православные будут праздновать Пасху. Ночь ожидается очень холодная, 0…+5 градусов, по области заморозки до -2. Днём распогодится: выглянет солнце, дождей не предвидится, температура +10…+15 градусов.

В понедельник, 3 мая, по вине очередного циклона в столице пасмурно, сыро и ветрено. За сутки выльется 22 - 27 мм влаги, это половина всей месячной майской нормы, предупреждают в центре «Фобос». Ночью +5…+10 градусов, днём +10…+15.

Во вторник, 4 мая, дожди пройдут только в восточных районах Подмосковья. Но похолодает: под утро +3…+8, днём +7…+12 градусов.

В среду, 5 мая, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью по-прежнему +3…+8, днем потеплеет до +10…+15 градусов.

В четверг, 6 мая, и пятницу, 7 мая, наконец-то сухо, переменная облачность, днём +11…+16.

В субботу, 8 мая, в небо затянут тучи и вновь зарядят дожди, не радуют в Гидрометцентре России. Хотя будет тепло: ночью +5…+10, днём до +18 градусов.

В День Победы, 9 мая, ночь будет ясная, днём - переменная облачность и лишь местами кратковременные дожди. Температура круглые сутки +9..+14 градусов. Это прогноз Гидрометцентра России. У центра «Фобос» он оптимистичнее: там на 9 мая обещают солнце и +20 градусов.

Начиная с 10 мая и особенно во второй половине месяца погода порадует летним теплом - таковы предварительные расчеты Московского метеобюро.