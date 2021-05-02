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ЗДОРОВЬЕ2 мая 2021 9:50

«Надо беречься»: Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан провести выходные в кругу семьи

При этом общепит, торговля и парки в эти майские «каникулы» будут работать в обычном режиме
Семен ЕЛЕНИН
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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о небольшом росте числа заболевших COVID-19 в российской столице. Он отметил, что ситуация не является критической.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о небольшом росте числа заболевших COVID-19 в российской столице. Он отметил, что ситуация не является критической.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о небольшом росте числа заболевших COVID-19 в российской столице. Он отметил, что ситуация не является критической.

Напомним, ранее городские власти приняли решение в нынешнем году перенести на другие даты весенние фестивали, акцию «Бессмертный полк» и другие майские мероприятия.

- Но тем не менее весь общепит, торговля, парки будут работать. Поэтому можно спокойно гулять, отдыхать, - отметил Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». - Надо понимать - ситуация не критическая в Москве, но тем не менее мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься. И максимально стараться в этот период времени не контактировать лишний раз.

Мэр посоветовал горожанам провести длинные майские «каникулы», выходные дни, объявленные Президентом Владимиром Путиным, в кругу семьи.

Напомним, 9 мая 2020 года в Параде Победы в Москве участвовали только самолеты. От участия идущих по брусчатке Красной площади полков и техники решили отказаться из-за сложной эпидемиологической ситуации. В этом году пешие военнослужащие (12,5 тысяч человек) и техника (около 200 единиц) вновь участвуют в Параде. Однако празднование пройдет без зрителей - россияне смогут наблюдать за церемонией через трансляции по ТВ и в интернете.

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