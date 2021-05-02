«Самое дорогое ДТП весны»: В центре Москвы врезались спорткары на 35 млн рублей

ДТП с участием нескольких дорогих машин произошло 1 мая на Пресненской набережной в центре Москвы. Фото: СОЦСЕТИ

ДТП с участием нескольких дорогих машин произошло 1 мая на Пресненской набережной в центре Москвы.

По словам очевидцев, водитель красного спорткара Lamborghini Huracan (в московских автосалонах такие тачки стоят в районе 15-16 млн рублей) не справился с управлением и вылетел на газон. Видевший этот маневр водитель Infinity Q60 II (средняя цена - 3,5 млн) притормозил и в этот момент в него врезался рестайлинговый Porsche Panamera (15,5 млн).

По словам очевидцев, водитель красного спорткара Lamborghini Huracan (в московских автосалонах такие тачки стоят в районе 15-16 млн рублей) не справился с управлением и вылетел на газон. Фото: СОЦСЕТИ

Таким образом, общая стоимость машин, поучаствовавших в этом дорожно-транспортном происшествии - до 35 млн рублей.

- В результате этого ДТП никто не пострадал, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Видевший этот маневр водитель Infinity Q60 II (средняя цена - 3,5 млн) притормозил и в этот момент в него врезался рестайлинговый Porsche Panamera (15,5 млн). Фото: СОЦСЕТИ

По словам нашего собеседника, Infinity и Porsche после оформления протокола покинули место аварии своим ходом. А вот для Lamborghini пришлось вызывать эвакуатор - у иномарки повреждена нижняя часть кузова.