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Происшествия2 мая 2021 15:10

«Самое дорогое ДТП весны»: В центре Москвы врезались спорткары на 35 млн рублей

К счастью, никто не пострадал
Семен ЕЛЕНИН
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ДТП с участием нескольких дорогих машин произошло 1 мая на Пресненской набережной в центре Москвы.

ДТП с участием нескольких дорогих машин произошло 1 мая на Пресненской набережной в центре Москвы.

Фото: СОЦСЕТИ

ДТП с участием нескольких дорогих машин произошло 1 мая на Пресненской набережной в центре Москвы.

По словам очевидцев, водитель красного спорткара Lamborghini Huracan (в московских автосалонах такие тачки стоят в районе 15-16 млн рублей) не справился с управлением и вылетел на газон. Видевший этот маневр водитель Infinity Q60 II (средняя цена - 3,5 млн) притормозил и в этот момент в него врезался рестайлинговый Porsche Panamera (15,5 млн).

По словам очевидцев, водитель красного спорткара Lamborghini Huracan (в московских автосалонах такие тачки стоят в районе 15-16 млн рублей) не справился с управлением и вылетел на газон.

Фото: СОЦСЕТИ

Таким образом, общая стоимость машин, поучаствовавших в этом дорожно-транспортном происшествии - до 35 млн рублей.

- В результате этого ДТП никто не пострадал, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Видевший этот маневр водитель Infinity Q60 II (средняя цена - 3,5 млн) притормозил и в этот момент в него врезался рестайлинговый Porsche Panamera (15,5 млн).

Фото: СОЦСЕТИ

По словам нашего собеседника, Infinity и Porsche после оформления протокола покинули место аварии своим ходом. А вот для Lamborghini пришлось вызывать эвакуатор - у иномарки повреждена нижняя часть кузова.

ДТППроисшествия: ДТП