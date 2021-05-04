Москвичей предупредили о визитах лже-коммунальщиков в жилые дома

Лже-коммунальщики приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых, и за плату предлагают замену счетчиков и проверку газовых плит. Фото: Shutterstock

В майские праздники столичные власти напомнили горожанам о безопасности. По квартирам нередко ходят мошенники, которые представляются работниками служб ЖКХ.

«Сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Специалисты приезжают только по заявке граждан. Время приезда согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов это мошенники».

По его словам, лже-коммунальщики приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров и за плату предлагают замену счетчиков, проверку газовых плит.

«При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации, - отметил Петр Бирюков. - Хотел бы еще раз напомнить москвичам о необходимости быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников».

Информация о проверках заранее вывешивается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит. Например, накануне визита сотрудников Мосгаза график обхода квартир публикуется на сайте ведомства во вкладке «График ТО ВДГО». Чтобы узнать о дате проверки в своём доме, нужно в специальной строке написать название улицы и номер дома.

Кроме того, уточнить информацию о выезде сотрудников аварийных служб можно по телефонам компаний, указанным на официальном сайте правительства Москвы.