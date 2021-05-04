При пожаре в гостинице «Вечный зов Премиум» на юго-востоке Москвы пострадали 18 человек

В гостинице «Вечный зов Премиум» в Южнопортовом районе Москвы случился пожар. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глубокой ночью 4 мая в гостинице «Вечный зов Премиум» в Южнопортовом районе Москвы сработала пожарная сигнализация. В демократичном отеле не улице 6-я Кожуховская, 26 в этот момент спали 305 постояльцев. На место съехались экстренные службы.

— Сообщение о пожаре поступило в 3:27. Очаг возгорания был в одном из помещений (нежилая комната — прим.ред.) на первом этаже. Горела комната и коридор на площади 100 квадратных метров. В 4:30 пожар ликвидирован, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

От угарного газа пострадали семь человек. Изначально появилась информация, что трое из них погибли. Однако в экстренной службе сообщили:

— Три человека были переданы медикам без признаков жизни. Благодаря усилиям реанимационных бригад, у пострадавших появилось дыхание.

На месте работали 38 машин и 119 сотрудников экстренных службы.

Очаг возгорания был в одном из помещений первого этажа. Кадр из видео очевидца

— На месте находится заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москва.

Гостиница «Вечный зов Премиум» трехзвездочная. Расположена в пятиэтажном доме 1952 года. Постояльцы рассказали, что второй этаж отеля на майские был выкуплен детской туристической группой. Когда начался пожар, администратор успел обзвонить часть номеров и предупредить людей о том, что нужно эвакуироваться. Несмотря на то, что горел только первый этаж, удушливый дым заполонил пять этажей здания.

Гости отеля эвакуировались, накинув одеяла. Кадр из видео очевидца

— В отеле очень много решеток на окон и закрытых лестничных клеток. От людей мы слышали, что некоторые не могли эвакуироваться, пока к ним на помощь не пришли пожарные команды. Большинство постояльцев выходили на улицу в саже, с черными лицами. Среди жителей окрестных домов нашлись те, кто пустил пострадавших к себе в квартиры отмыться, прийти в порядок. Постояльцев сейчас перевозят в другую гостиницу этой же сети, — сообщил kp.ru источник в экстренных службах.

Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание проводки.