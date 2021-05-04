В Москве завершилась крупнейшая в России выставка собак

Фото: Российская кинологическая организация

В первые майские выходные прошла крупнейшая международная выставка собак в России - «Евразия-2021». По данным Российской кинологической федерации, на выставку привезли более 8 тысяч собак 250 пород из России и из-за рубежа. Победителей выбирали более 20 опытных зарубежных судей.

Фото: Российская кинологическая организация

В первый день работы выставки лучшей собакой признали той-пуделя, во второй — жесткошерстного фокстерьера. В итоге после долгих консультаций лучшей собакой выставки признали жесткошерстного фокстерьера. Полный список победителей по классам и категориям будет представлен на официальном сайте Российской кинологической федерации.

Фото: Российская кинологическая организация

В рамках «Евразии» состоялся Чемпионат России по танцам с собаками. Победители первенства получили право представлять Россию на Чемпионате Европы по этому виду, который должен пройти осенью 2021 года в Санкт-Петербурге.

Фото: Российская кинологическая организация

Кроме того, посетители выставки смогли познакомиться с различными видами спорта, которыми можно заниматься вместе с питомцем. В их числе дог-фрисби (собаки соревнуются в умении ловить специальные тарелочки-фрисби) и трейбол (собаки забивают мячи в ворота, следуя командам хозяина).

Фото: Российская кинологическая организация

«Евразия» в числе самых крупных выставок собак в Европе. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса все наиболее значимые выставочные и спортивные кинологические мероприятия были отменены. Таким образом, российская выставка «Евразия-2021» стала первым в мире крупным международным кинологическим событием с момента начала коронавирусных ограничений.

Фото: Российская кинологическая организация

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