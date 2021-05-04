Москвичам показали реликвии маршалов Победы

В Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка «Хранители времен». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка «Хранители времен». Сайт KP.ru поделился и своими редакционными реликвиями.

Троекратное ура. Два коротких, одно протяжное. Так принято в Офицерском клубе, который стал инициатором этого события под руководством директора Игоря Котова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Символично, что экспозиция открылась в преддверии празднования 9 Мая - Дня Победы СССР в войне с фашистской Германией, поскольку тема Великой отечественной войны 1941-1945 годов занимает в ней особое место. Так, экспонаты для выставки предоставили семьи полководцев Победы – маршала Жукова, Конева, Малиновского, Говорова, многих других офицеров и прославленных военачальников, отстоявших Родину в те трудные времена. Их дети, потомки приняли участие в торжественной церемонии открытия «Хранителей времен», будучи самыми настоящими хранителями исторической и нравственной памяти.

- Удивительнее папы человека за всю жизнь не встречала, - признается дочь маршала Малиновского Наталья Родионовна. – Представляете, он министр обороны, у него каждый рабочий день Карибский кризис, а он вечером приходит домой и пишет роман, да такой, который даже в черновом варианте не требует редакторской правки. Говорю это не как дочь, а как профессиональный редактор…Рукопись представлена в витринах экспозиции. Хорошо бы продолжить жизнь этой выставки хорошей книгой, которая рассказала бы о каждой, здесь оказавшейся вещице. Ведь любая хранит историю, за каждой стоят судьбы. Но реликвии сами по себе молчаливы. Им нужно придать голос.

Экспонаты для выставки предоставили семьи полководцев Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…Маршалу Коневу очень шла военная форма. А вот смокинг, который он по этикету пошил и обязан был носить, находясь в Европе после капитуляции Германии и принимая участие в светских официальных мероприятиях, почти не надевал. И тот и другой костюмы тоже оказались представленными широкой публике как семейные реликвии.

Отвоевавшие мир люди – из особого материала. Их будто ничто не берет. Степану Андреевичу Тюшкевичу сейчас 103 года. Он был в ополчении и закончил войну в Венгрии. Весь в орденах Профессор. Академик. Доктор философских наук. До сих пор работает в Институте военной истории. По мнению его невестки, майора Елены Тюшкевич, чтобы так долго и полноценно жить, нужно правильно думать и правильно поступать.

Символично, что экспозиция открылась в преддверии празднования 9 Мая - Дня Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интересно, что выставка позволяет проследить на конкретном историческом материале повторение судеб отцов и детей, в разное время защищавших Родину.

Война догоняет нас гильзами, изрешеченными пулями книгами, искалеченным детскими игрушками. Как та обезьянка из блокадного Ленинграда, которая надолго пережила свою маленькую хозяйку, заботливо бинтовавшую ей раненые руки-лапки…Девочка их сосала от голода, и, наверное, переживала, что делает больно своей подружке.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медиагруппа «Комсомольская правда» выступила информационным партнером выставки «Хранители времен», со своей стороны предоставив для экспозиции репринты газетных выпусков военных лет. Передовицы «Комсомолки» нашли свое место в экспозиции. Также редакцией была подготовлена мультимедийная информация о работе «Комсомолки» в годы войны, о битве под Москвой. С помощью экрана и наушников мы рассказали о подвигах простых людей, не пустивших врага растоптать их дом. Вспомнили десятерых мальчишек 11-13 лет, которые защитили свою деревню под Волоколамском. Два дня они не подпускали фашистов к себе, и немец ушел, решив, что на этом участке обороняется большой отряд. Довольные, смеющиеся лица мальчуганов запечатлены на фото. И это должны видеть их сегодняшние сверстники.

В 20-х числах июня 1941-го по мобилизации и добровольно на фронт ушли 33 сотрудника газеты «Комсомольская правда». Еще 14 были откомандированы во фронтовые и армейские газеты. 15 сотрудников стали военными корреспондентами «Комсомолки». К октябрю 1941 года в редакции осталось всего десять человек (из них шесть журналистов).

Интересно, что выставка позволяет проследить на конкретном историческом материале повторение судеб отцов и детей, в разное время защищавших Родину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26 мая 1945 года за особые заслуги в годы Великой Отечественной войны «Комсомольская правда» была награждена орденом Отечественной войны II степени. Это военный орден СССР, которым награждались лица, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество.

О том, как работала редакция нашей газеты в годы Войны, читайте здесь.

В благодарность организаторам Выставки «Хранители времен» директору Музея современной истории России Ирине Великановой и президенту Офицерского клуба Игорю Котову была вручена реликвия собственно редакции «Комсомольская правда» - том «Главные документы Великой Отечественной Войны». Эта книга стала частью экспозиции «Хранители времен» и каждый посетитель сможет полистать страницы уникального альбома.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фолиант «Главные документы ВОВ» - это 1400 уникальных директив Сталина, распоряжений Ставки, фронтовых приказов, оперативных карт, постановлений и фотографий того времени, еще недавно находившихся под грифом «Совершенно секретно». Многие из них до сих пор давались только в пересказе историков - от шифровок наших разведчиков перед началом войны до резолюций Сталина, решающих судьбы тысяч городов, сотен заводов, десятков армий.

Среди наиболее ярких и значимых экспонатов выставки стали экспонаты экспозиции «Символы Отечества в орденах, медалях и знаках» - полное собрание образцов наград с петровских времен до наших дней. Посетители выставки могут проследить эволюцию орденов, медалей и воинских знаков за три столетия, их преемственность и отличия в царской России, СССР и Российской Федерации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати

Выставку семейных реликвий «Хранители времен» можно посетить до 27 июня 2021 года.

Адрес: Музей современной истории России, Москва, Тверская, 21

Часы работы:

вт–вс с 11:00 до 20:00,

чт с 12:00 до 21:00

пн — выходной