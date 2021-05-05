Метеоритный поток Майские Аквариды 2021 в Москве: где и как посмотреть, во сколько начнется

Звездопад Майские Аквариды в 2021 году в Москве отчетливее всего будет виден 6 мая. Фото: скриншот планетария Stellarium/схема Андрей Остапенко

В ночь с 5 на 6 мая 2021 года жители Москвы и области смогут увидеть метеорный поток Майские Аквариды. Это явление, которое в народе называют звездопадом. Рассказываем, где и как увидеть красоту в небе.

Что такое Майские Аквариды

— Ежегодно в конце апреля и начале мая Земля, двигаясь по своей орбите, пересекает поток пылевых частиц. Когда-то они «высыпались» из знаменитой кометы Галлея, разлетелись и теперь движутся по своей орбите в виде разреженного и растянутого роя, — рассказывает kp.ru руководитель Московского астрономического клуба Андрей Остапенко.

Пылинки и песчинки этого потока встречаются с Землей на скорости – больше 60 км в секунду. Врезавшись в атмосферу, начинают сгорать. С земли кажется, будто начался звездопад.

— Большинство частиц слишком тусклые, чтобы их заметить невооруженным глазом. Без телескопа мы видим самые большие из них. Это случается нечасто — один-два раза в час. Но когда Земля пересекает самую плотную часть этого потока, можно видеть до 60 и даже 70 ярких метеоров в час, — говорит Андрей Остапенко.

Где смотреть метеоритный поток

Руководитель астроклуба предупреждает: не стоит ждать настоящего «метеорного дождя». Как, например, в случае с августовским звездопадом Персеидами. В наших широтах половина метеоров Акварид заслонены горизонтом.

— Таким образом, реально мы сможем зафиксировать не более 30-35 метеоров в час. Но и это в условиях темного, незасвеченного неба. К счастью, Луна сегодня появится только на рассвете, будет в небольшой фазе и не станет помехой наблюдениям, — объясняет Андрей Остапенко.

Наблюдать метеоритный поток мешают близкие фонари и засветка неба от городских огней. Лучше всего уехать подальше от города. В идеале на 100 км. Если уехать не получается, а рядом с вами есть темный парк, попробуйте наблюдать оттуда.

Майские Аквариды полетят по небосводу с юго-востока. Но видеть их следы можно будет по всему небу. Наблюдать их можно всю ночь. Пик придется на 6 мая в 6:00. Кстати, на юго-востоке также будут видны планеты Сатурн и Юпитер — примерно в 3:30. В 4:15 левее них взойдет красивый месяц Луны.

В остальные дни мая — вплоть до 28 числа — можно также будет увидеть Аквариды с 2:00 до 6:00 при условии Луны в небольшой фазе и ясной погоды. Но таким интенсивным поток уже не будет.

Как увидеть Майские Аквариды

Телескоп или бинокль не нужны. Чем больше открытого неба перед глазами — тем лучше.

— Наблюдать лучше невооруженным глазом. Одевайтесь теплее, подготовьте удобное кресло или стул. Можно коврик, чтобы наблюдать лежа. Когда увидите метеор, продлите мысленно его траекторию в обратном направлении. Если она пересечет юго-восточный горизонт, то это явно Акварида, — уточняет руководитель астроклуба.

Чтобы заснять Майские Аквариды, понадобится фотоаппарат со штативом. Снимать предстоит в режиме длинной выдержки.