В Москве назвали самые популярные памятники среди туристов

В настоящий момент в столице более 900 памятников - и 600 из них нанесены на интерактивную карту портала «Узнай Москву». Это значит, что, скачав одноимённое приложение (на Android или на iOS), вы можете использовать свой смартфон как бесплатный аудиогид. Оказались, например, рядом с Белорусским вокзалом. Подошли к Максиму Горькому. Сели на скамейку. И слушаете:

«...памятник был установлен на этом месте в 1951 году, однако в 2005-м его демонтировали из-за строительства транспортной развязки. Фигуру писателя перевезли на территорию «Музеона», где он пролежал под открытым небом 12 лет. К 870-летнему юбилею столицы отреставрированный памятник вернули на своё законное место. Авторы скульптуры, кстати, были удостоены Сталинской премии 1 степени, а это 100 тыс руб».

Ну и так далее.

Тот же самый текст можно не слушать, а читать. Кому как нравится.

Приложение выдаёт информацию не только о памятниках, но и о музеях, об исторических зданиях, о парках.

В Департаменте информационных технологий города Москвы подбили статистику за последние три месяца и подготовили подборку самых популярных объектов у пользователей приложения. Казалось бы, всё и так очевидно. Минин с Пожарским, Пётр Первый, Жуков и Гагарин с Никулиным. Однако в список попали и менее известные места. Например, в лидеры выбился бывший доходный дом церкви Троицы на Грязех, он же «дом со зверями» (Чистопрудный бульвар, дом 14/3). За 90 дней информацию о нем запросили три тыс туристов (то есть 33 человека в день).

Включаем аудиогид:

«Здание было построено в 1908 году на деньги купцов Оловянишниковых (этот род прославился крупнейшим производством колоколов в России). Автор барельефов на стенах (очертания растений и фигуры животных с птицами) - художник Сергей Вашков. Некоторая их часть была утрачена в 1945 году во время надстройки двух этажей. Внутри здания сохранились решётки лестниц, высокие двери, лепной декор плафонов в квартирах и другие элементы. Дом по сей день является жилым».

Рассматривать это чудо архитектурной мысли можно долго. Причём с детьми. Взгляд невольно притягивают все эти мифические гротескные зверьки на бледно-зелёных стенах. Вашков, ученик Васнецова, вдохновился декором Дмитриевского собора во Владимире, но в точности копировать его не стал. Барельефы на бывшем доходном доме уникальны и, если можно так выразиться, самостоятельны. В прошлые годы в нем жили прихожане и партийная номенклатура. Теперь - обычные москвичи. Не самые бедные, конечно. Райончик считается ультрамодным. В двух шагах - знаменитая «яма» на Хохловской площади. С другой стороны - театр «Современник».

На втором месте по количеству запросов (2700 раз) оказался доходный дом Перцовой.

Нажимаем кнопочку... И слушаем:

«В туристических путеводителях эти здания часто называют сказочным теремом, настолько оригинально оно выглядит. Автор проекта Сергей Малютин соединил элементы древнерусского зодчества с эстетикой модерна. Судя по отзывам, селекция получилась удачной. Москвоведы называют ее «блестящей импровизацией в духе сказочно-былинного стиля», а прохожие «четырехэтажным теремком».

Дело в том, что спонсор строительства известный меценат Пётр Перцов задумал возвести доходный дом для одаренных художников именно в русском стиле. Но - с элементами современной архитектуры. Назначили конкурс на лучший вариант, посадив в жюри Васнецова, Сурикова, Поленова и других выдающихся художников. Был с ними и знаменитый архитектор Фёдор Шехтель. Проект Малютина занял второе место, однако Перцов утвердил именно его. Дом построили в 1907 году. В советское время его национализировали. А сейчас в нем располагается Управление делами дипломатического корпуса. Прохожие любят рассматривать все эти маленькие фронтончики, угловые балконы, узоры и даже дымоход, выполненный в виде спящей совы.

- Вошёл в эту подборку и один из главных символов столицы - ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства), - сообщили в Департаменте информационных технологий города Москвы. - Описание, посвящённое музейно-выставочному комплексу, просмотрели более 2400 раз.

Его достопримечательности давно стали хрестоматийными. Арка главного входа, фонтан «Дружба», павильоны Украинской ССР, Азербайджанской, Белорусской и др, макет ракеты-носителя «Восток», цветник «Большая картина полей» (более 44 тыс растений) и многие другие.

Сейчас ВДНХ имеет площадь 325 га - на этой территории расположены 49 объектов культурного наследия.

И там же, кстати, рядышком, стоит монумент «Рабочий и колхозница», который стал четвёртым по популярности. Информацию о нем за последние три месяца прослушали (или прочитали) более 2 тыс человек. Как этот памятник выглядит, знают даже дети, которые никогда не бывали в Москве. Но при этом видели известную мосфильмовскую заставку и тот самый монумент с мужчиной и женщиной. Она держит в руке серп, а он молот. Автор символа советской эпохи - Вера Мухина. Лауреат пяти Сталинских премий. Уроженка Риги. Художник. Скульптор. Ученица Эмиля Антуана Бурделя. А тот в своё время был учеником самого Родена.

Рабочего и колхозницу Мухина сделала специально для международной выставки в Париже в 1937 году. Во Францию монумент перевозили в разобранном виде (65 частей) и так же вернули обратно. 12 лет назад «эталон социалистического реализма» отреставрировали. Его общая высота - 34,5 м (как у девятиэтажного дома).

Ну и замыкает топ-5 популярных памятников Москвы - Александр Сергеевич Пушкин (более одной тыс запросов). Солнце русской поэзии. Наше всё. Сверчок. Француз. Смесь тигра с обезьяной. Балагур. Пиит. Основоположник современного литературного языка. Драматург. Прозаик. Историк.

Пожалуй, никакого приложения не хватит, чтобы перечислить все его прозвища, специальности, умения, черты характера, занятия, увлечения.

Лучше пару слов о самом памятнике

Установлен в Москве в 1880 году. Сначала на Тверском бульваре, позже, в советское время, на Пушкинской площади. Где и пребывает поныне. Два раза реставрировался. Автор скульптуры - Александр Опекушин. Поэт отлит в бронзе в полный рост. Голова слегка наклонена. Одна рука заложена за борт сюртука, во второй Александр Сергеевич держит шляпу.

Напомним ещё раз. Подробно об истории создания памятника можно узнать с помощью мобильного приложения «Узнай Москву». А ещё лучше вместе со смартфоном прихватить с собой томик стихов поэта. И почитать их под майским солнцем именно в бумаге.

Также среди популярных запросов зафиксированы:

- дом Пашкова на Воздвиженке;

- особняк Рябушинского на Малой Никитской;

- памятник Минину и Пожарскому;

- палаты Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной;

- Саввинское подворье (Тверская, 6).