Что заставляет людей оружия в Москве собираться вместе и метать ножи

Сергей Федосенко учился на физика-ядерщика. Но себя он называет человеком оружия. 39-летний мужчина стал тренером по стрельбе, мастером рукопашного и ножевого боя. Но его главная страсть — метание ножа. Москвич — многократный чемпион мира в этой дисциплине.

ЕДВА НЕ ОСЛЕП

Гордо показывает ороговевшую ссадину у виска.

— Мой первый шрам от ножа — мне было 2,5 года. С четырех лет я уже метал. Ну, как метал — баловался, как все пацаны, — вспоминает детство Федосенко.

В юном возрасте он пересмотрел все боевики с Брюсом Ли и молодым Джеки Чаном. По биографии Сергея тоже бы вышел знатный блокбастер. Только с русским колоритом: вместо азиатских трущоб — Москва 90-х, вместо жестоких якудза — не менее кровожадная действительность тех лет: хулиганы, своры злых собак и сложное отношение силовиков к человеку с ножом.

— Поколения моей семьи с петровских времен были военными. А я не попал в армию: в детстве травмировал глаза, зрение упало до минус 12. Врачи запретили заниматься спортом. Любой неосторожный поворот головы — риск потери зрения, — рассказывает Сергей.

Втихаря от родителей парень начал бегать на брусья. Понимал, что может ослепнуть. Но какой юноша печется о здоровье? Непостижимым образом спорт положительно повлиял на зрение, минус стал выправляться.

На поясе мужчины в ножнах небольшой клинок. Тренер называет его частью повседневного костюма и всегда носит с собой. Подбирает под каждый образ свой нож. В его личной коллекции их более 600.

— Не понимаю людей, которые говорят: «Ага, у него нож, он ищет неприятности». Что за бред? Пару лет назад на моих глазах пьяные подростки на «шестерке» залетели под фуру. У меня был нож, я подскочил, перерезал ремни безопасности, которые душили их. В 2005 году, когда в Москве прошли массовые отключение электричества, мы оказались в метро. Поезд встал, и мы шли по тоннелю пешком. Женщине поплохело, но ее упаковку таблеток никто не мог вскрыть. Из всего вагона у меня одного был нож.

ЛЮДИ ОРУЖИЯ

Метание ножа как спорт стало оформляться в России 20 лет назад. Появились первые производители снарядов, энтузиасты начали развивать направление. Среди них Мухтарбек Кантемиров — советский артист цирка и актер, самая известная работа «Не бойся, я с тобой». Он основал федерацию боевого метания Freeknife («Свободный нож»). После смерти каскадера ее возглавил Сергей Федосенко.

В закоулках бизнес-центра у метро «Электрозаводская» прячется ножевой тир, где проходят занятия. Аскетичный зал увешан баннерами с минувших соревнований. На тренировке дюжина человек, большая часть люди 40+.

— Это все участники сборной — матерые метатели. Видишь рослого мужчину — глава безопасности банка и чемпион мира по метанию ножа. А вон тот — рекордсмен по жиму штанги и тоже чемпион по метанию. Вообще тренировки проводим каждый день, в группах новичков много молодежи, — объясняет Сергей.

Занятие стартует с интенсивной разминки: пресс, растяжка, отжимания Очень много отжиманий всех видов. Тренируют сухожилия и плечи — в метании эта группа мышц задействована больше всего.

В зал забежала пара женщин.

— Девочки не меньше любят оружие, чем парни. Приходят записываться и стеснительно говорят: «Мне почему-то хочется метать… Можно попробую?». А я по глазам вижу, что это родственная душа, мы одной крови. Есть люди-музыканты с рождения. А есть люди оружия. Мы здесь все такие.

МЕТАЮТ, АЖ ИСКРЫ ЛЕТЯТ

Стоишь напротив мишени с ножом в руке, а в глубине души до боли знакомое чувство. Это забитый взрослыми проблемами пацанячий азарт. Хочется метнуть снаряд, почувствовать, как клинок пронзает мишень, а затем подбежать и посмотреть, насколько глубоко он вонзился.

Метать нож можно тремя способами. Кинуть так, чтобы он совершил много или мало оборотов. Самый техничный— безоборотное метание. Клинок летит прямо как стрела из арбалета. Орудие можно держать за рукоять или лезвие — оно тупое, не порежешься (см. «Вопрос ребром»). Но даже такие ножи пробивают 5 — 10 см сухой древесины, которая служит мишенью.

В разных концах зала то и дело мерцают искры: клинки бьются друг об друга. А метатели помогают друг дружке вытаскивать из ладоней стальные занозы.

— К сожалению, это неизбежно, когда метаешь в одну мишень. Ножи бьются, появляются заусенцы и сколы, — говорят спортсмены.

Сначала метаешь интуитивно. Потом приходит техника, а интуиция растворяется. Запустить нож в мишень с трех метров проще всего. По словам наставников, за год тренировок новичка можно натаскать на один уровень с топовыми метателем. Поэтому столь близкую дистанцию из соревнований убрали.

НОЖ В КИНО КАК АКУЛА-ЛЮДОЕД

— В стрельбе делаешь небольшое движение и на другом конце происходит разрушение, — объясняет Сергей Федосенко. — В метании ты должен взять полкилограмма железа и с дистанции девять метров попасть в мишень. Новичок даже докинуть не сможет! А если подряд метнуть 50 ножей? Это обычные условия на чемпионате. Моторика должна быть отточена, иначе ты проиграл. Нужно развить чувство тела, чувство ножа.

К слову, девять метров не самая дальняя дистанция. Самая крутая — 23 метра.

— Попробуйте метнуть с такого расстояния и сильно удивитесь — это необычайно сложно. Все легенды про спецназ, который ножом с 50 метров снимает часового, меркнут. Для войны есть более эффективные средства поражения противника. Нож не убивает моментально, не останавливает врага, — продолжает тренер.

При этом всю славу ножа как смертельного орудия Сергей объясняет эффектностью. Шутит, что в год от падающих с пальмы кокосов гибнут больше людей, чем от акул. Но про кокосы не снято ни одного фильма ужасов. Грузовик на бульваре — страшнее ножа, но в кино эффектнее показать бросок.

За 20 лет этого спорта в России наши метатели стали лучшими в мире. Руководитель Freeknife предсказывает, что еще лет десять и в программе Олимпийских игр появится новинка:

— Странно, что метание до сих пор ею не стало. Посмотрите на первые дисциплины в программе Игр: метание ядра, копья, диска, борьба — это все военное ремесло Древней Греции. С ножами ничего нет, наверное, потому что в ту эпоху не было таких прочных сталей. Метание ножа — швейцарские часы в бумажном пакете. Очень много внутренней работы. А неподготовленному взгляду даже траектория броска не видна. Когда спорт завернут в красивую обертку, научатся снимать замедленными камерами, он обязательно будет собирать зрителей у экранов.

КСТАТИ

Как проходят соревнования

Законодателями стали американцы, ножи метают больше века — наследие индейцев и ковбоев. Правила пришли из США в Европу и затем в Россию. Форматов состязаний масса. Самый популярный: чередование дистанций от 3 до 7 метров. Более изощренные: с полосой препятствий, по вращающимся мишеням, из укрытия. Есть дуэль. Два спортсмена должны выхватить нож из ножен и метнуть в мишень. Датчик фиксирует, за сколько миллисекунд клинок достиг цели. Кто быстрее — тот и победил. Лучший результат около 0,6 секунды.

ВОПРОС РЕБРОМ

Метательный нож — оружие?

Метательные ножи законом «Об оружии» запрещены. Но, что понимать под этим оружием, не прописано. Ножи спортсменов сертифицируют как «шкуросъемные, разделочные». К каждому прилагается заключение экспертизы. Поэтому полиция в метро и аэропортах не имеет претензий к тем, кто занимается метанием.

Ножи для метания - из углеродистой стали. Большинство марки 30ХГСА. Из такой же - шасси самолетов. Аббревиатура означает, что в сталь добавили хром, марганец и кремний. Ее плюс в особой прочности, но она ржавеет. Из нержавейки ножи тоже делают, но они получаются менее прочными — накапливается усталость металла, появляются трещины.

Комплект из трех ножей для метания стоит около 7000 рублей. У одного спортсмена может быть десяток наборов.

В большом спорте любят все стандартизировать, но в метании такого нет. На соревнованиях нож должен быть не легче 190 г и не шире 6 см. А еще ножи тупые. Слегка затачивают только острие. Если весь клинок будет острым, то после броска нож отрубит пальцы неопытного метателя.

КОНКРЕТНО

Где научиться метать ножи в Москве

Freeknife (ул. Большая Семеновская, 40, стр. 2, м. «Электрозаводская»).

«Лабиринт» (ул. Самокатная, 4, стр. 1, м. «Римская»).

«Московский городской стрелково-спортивный клуб ДОСААФ» (ул. Поклонная, 11, стр. 1а, м. «Парк Победы»)

Gamer (ул. 2-я Магистральная, 10, стр. 2, м. «Шелепеха»).

«Клуб Виталия Кима» (Варшавское шоссе, 14, стр.3, м. «Верхние Котлы»)

Детям можно заниматься с 8 — 12 лет. Цена за четыре тренировки в месяц в среднем 5000 рублей.