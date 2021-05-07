«Я оказался в кошмарном сне. Только это был не сон»: Выпускник лицея обвинил учителя информатики в растлении подростков

Владимир Шадрин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В соцсетях появилось шокирующее заявление выпускника лицея из подмосковной Электростали, который обвинил в педофилии своего бывшего учителя. Это видео молодой человек опубликовал у себя на странице. Владимиру Шадрину сейчас 27 лет. Он работает промышленным альпинистом.

По словам Владимира, он долго не решался выступить с такими обвинениями в адрес своего бывшего педагога.

- Большинство людей, к которым я обращался за советом, просили не делать этого… Но я все равно скажу.

«Я В ИСТЕРИКЕ ВЫЛЕЗ ИЗ ПАЛАТКИ»

Шадрин рассказывает, что в 8 классе родители перевели его из обычной городской школы в лицей №8. Новая школа ему понравилась, потому что в ней был туристический клуб. И школьник с тех пор почти каждые выходные проводил на природе, в походах - с ребятами по лесам ходил учитель информатики. (Мужчина называет ФИО конкретного педагога).

- 1 января 2008 года мы поехали в спелеопоход (в какие пещеры ходили подмосковные ребята, Шадрин не уточняет, - Авт.) смешанной группой лицеистов и выпускников. В походах мы спали в спарках. Это когда два или три спальника застегиваются вместе - так в палатке занимается меньше места и теплее. (То есть, несколько туристов фактически спят вместе, - Авт.).

Шадрин (ему на тот момент было 14 лет) и еще несколько подростков оказались в одной палатке с учителем. Спали по несколько человек в спальниках в одних трусах.

- На второй или третий день похода я спал на левом боку. За моей спиной спал учитель. Я проснулся посреди ночи от каких-то странных звуков…

Опустим подробности. По словам Владимира Шадрина, он понял, что педагог онанирует.

- Я в истерике вылез из палатки. Знаете фразу «я оказался в кошмарном сне»? Только это было не «как» и не во сне. Я понял, что я нахожусь глубоко под землей во власти этого человека. И если я выберусь, окажусь на 30-градусном морозе.

«Я БЫЛ ДАЛЕКО НЕ ПЕРВЫМ»

При этом Владимир Шадрин отмечает, что руководитель турклуба в походах постоянно давал подросткам алкоголь.

- Он детей поит, а потом составляет с ними сексуальные насильственные действия.

Шадрина утверждает, что позже он выяснил, что в их группе как минимум трое мальчиков, к которым учитель приставал.

- Мы пытались с ним поговорить, насколько это возможно трем подросткам поговорить со взрослым человеком. Он просто «включил дурачка»: это же было во сне, ночью, вы были подпившие.

Далее Владимир Шадрин отвечает на вопросы, которые наверняка ему зададут те, кто посмотрит видео с его заявлением: почему он молчал долгие 13 лет?!

- Все, чем я сейчас занимаюсь, чем я сейчас зарабатываю деньги - этому меня научил этот человек. И перебороть эту благодарность было очень тяжело. Но я почувствовал, что время компромиссов прошло. Если я промолчу еще несколько дней, я с ума сойду… Я был далеко не первым лицеистом, которого полапал <ФИО учителя> да и не только полапал. Это очень умный и хитрый человек. Он манипулятор от бога. Он создал целую империю лжи и обмана. Все знали! Знали учителя, лицеисты, выпускники. Я прекрасно понимаю, что посторонним в такое не хочется верить, это не хочется слышать: это, наверное, детское преувеличение. Но нет. Учитель ходит в походы с мальчиками, поит их, спит с ними в одном спальнике!

Парень считает, что педагога-педофила покрывает директор лицея.

- Я знаю, что для меня это выйдет боком, что у меня будут проблемы. Эти двое людей более хитрые, более могущественные и более богатые, чем я. Но я хочу, чтобы люди об этом узнали!

Следственный комитет пока никак не прокомментировал заявление Владимира Шадрина. Однако по данным «КП» среди выпускников лицея и нынешних учащихся сейчас ищут тех, кто мог бы подтвердить слова Шадрина.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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